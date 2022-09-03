Почему яичница пригорает к сковородке, как это исправить и какой рецепт жареных яиц выбрать для завтрака - узнайте в материале УНИАН.

Многие люди по утрам готовят яичницу в разных видах - глазунья, болтунья, с беконом, сыром или колбасой - вариантов такого легкого завтрака существует множество. Но иногда жареные яйца прилипают к сковороде, имеют отвратительный вкус или остаются сырыми. УНИАН расскажет, как не пережарить яичницу и в чем заключается секрет простого и вкусного блюда.

Ранее мы говорили о том, как надо варить яйца всмятку, вкрутую или в мешочек.

Как приготовить яичницу правильно - лайфхаки

На самом деле, нет ничего сложного в том, чтобы пожарить яйца, главное - знать о четырех кулинарных секретах:

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вымыть яйца и дать им полежать на столе, чтобы повысить температуру до комнатной;

выбирать оливковое или сливочное масло;

сырые яйца выкладывать на раскаленную сковороду, а затем уменьшать огонь - тогда они не пригорят;

жарить только на антипригарной или чугунной сковороде.

Кстати, существует один полезный лайфхак, который поддерживают многие знаменитые повара - сырые яйца нельзя вбивать сразу на сковороду. Если вам хочется получить блюдо с аппетитной корочкой, плотным белком и слегка сырым желтком, вбивайте яйца сначала на плоскую тарелку, а затем выливайте на сковороду.

После того, как основные нюансы приготовления яичницы вы запомнили, можно выбирать для себя наиболее удачный рецепт любимого завтрака.

Как сделать яичницу-болтунью

яйца - 4 шт;

соль - по вкусу;

оливковое масло - 1-2 ст.л или 30 гр сливочного.

В миске взбить яйца вилкой или венчиком, посолить. Разогреть на сковороде масло и вылить яичную смесь. Как только увидите, что масса начала схватываться по краям, проведите лопаткой от края в центр яичницы. Продолжайте это делать, прожаривая болтунью со всех сторон. Консистенцию регулируйте сами - яичница-болтунья должна быть слегка жидкой, но если вам не нравится такой вариант, то можно пожарить ее дольше.

Как приготовить яичницу глазунью

яйца - 2 шт;

соль - по вкусу;

оливковое масло - 1-2 ст.л или 30 гр сливочного.

Сковороду с антипригарным покрытием прогреть на плите, влить масло. После этого на 30-40 секунд выключить газ или убрать сковороду на выключенную конфорку - благодаря такому лайфхаку яйца прожарятся равномерно.

Яйца разбить на плоскую тарелку, а затем перелить на сковороду. Поставить минимальный огонь и жарить яйца 4-5 минут. Солить яйца лучше в конце или уже при подаче на стол.

ВАЖНО: если вам хочется, чтобы у яичницы была корочка, то огонь нужно ставить не маленький, а средний.

Как приготовить яичницу с помидорами и колбасой

колбаса - 100-150 гр;

помидоры - 1 шт;

оливковое масло - 1-2 ст.л;

яйца - 2 шт;

соль - по вкусу;

зелень - по желанию.

Колбасу нарезать кружочками, выложить на сковороду с разогретым маслом, обжаривать на среднем огне около 5 минут. Затем добавить нарезанный помидор и снова готовить его 4-5 минут. Освободить место для яиц, вбить их в углубления и жарить 4-5 минут. В конце посолить и добавить зелень.

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