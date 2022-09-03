Многие люди по утрам готовят яичницу в разных видах - глазунья, болтунья, с беконом, сыром или колбасой - вариантов такого легкого завтрака существует множество. Но иногда жареные яйца прилипают к сковороде, имеют отвратительный вкус или остаются сырыми. УНИАН расскажет, как не пережарить яичницу и в чем заключается секрет простого и вкусного блюда.
- Как приготовить яичницу правильно - лайфхаки
- Как сделать яичницу-болтунью
- Как приготовить яичницу глазунью
- Как приготовить яичницу с помидорами и колбасой
Ранее мы говорили о том, как надо варить яйца всмятку, вкрутую или в мешочек.
Как приготовить яичницу правильно - лайфхаки
На самом деле, нет ничего сложного в том, чтобы пожарить яйца, главное - знать о четырех кулинарных секретах:
- вымыть яйца и дать им полежать на столе, чтобы повысить температуру до комнатной;
- выбирать оливковое или сливочное масло;
- сырые яйца выкладывать на раскаленную сковороду, а затем уменьшать огонь - тогда они не пригорят;
- жарить только на антипригарной или чугунной сковороде.
Кстати, существует один полезный лайфхак, который поддерживают многие знаменитые повара - сырые яйца нельзя вбивать сразу на сковороду. Если вам хочется получить блюдо с аппетитной корочкой, плотным белком и слегка сырым желтком, вбивайте яйца сначала на плоскую тарелку, а затем выливайте на сковороду.
После того, как основные нюансы приготовления яичницы вы запомнили, можно выбирать для себя наиболее удачный рецепт любимого завтрака.
Как сделать яичницу-болтунью
- яйца - 4 шт;
- соль - по вкусу;
- оливковое масло - 1-2 ст.л или 30 гр сливочного.
В миске взбить яйца вилкой или венчиком, посолить. Разогреть на сковороде масло и вылить яичную смесь. Как только увидите, что масса начала схватываться по краям, проведите лопаткой от края в центр яичницы. Продолжайте это делать, прожаривая болтунью со всех сторон. Консистенцию регулируйте сами - яичница-болтунья должна быть слегка жидкой, но если вам не нравится такой вариант, то можно пожарить ее дольше.
Как приготовить яичницу глазунью
- яйца - 2 шт;
- соль - по вкусу;
- оливковое масло - 1-2 ст.л или 30 гр сливочного.
Сковороду с антипригарным покрытием прогреть на плите, влить масло. После этого на 30-40 секунд выключить газ или убрать сковороду на выключенную конфорку - благодаря такому лайфхаку яйца прожарятся равномерно.
Яйца разбить на плоскую тарелку, а затем перелить на сковороду. Поставить минимальный огонь и жарить яйца 4-5 минут. Солить яйца лучше в конце или уже при подаче на стол.
ВАЖНО: если вам хочется, чтобы у яичницы была корочка, то огонь нужно ставить не маленький, а средний.
Как приготовить яичницу с помидорами и колбасой
- колбаса - 100-150 гр;
- помидоры - 1 шт;
- оливковое масло - 1-2 ст.л;
- яйца - 2 шт;
- соль - по вкусу;
- зелень - по желанию.
Колбасу нарезать кружочками, выложить на сковороду с разогретым маслом, обжаривать на среднем огне около 5 минут. Затем добавить нарезанный помидор и снова готовить его 4-5 минут. Освободить место для яиц, вбить их в углубления и жарить 4-5 минут. В конце посолить и добавить зелень.