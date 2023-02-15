Холодец - популярное, очень сытное блюдо из сгустившегося бульона с кусочками мяса. Холодец часто готовят на праздники.
Чтобы холодец хорошо застыл, лучше всего для бульона выбирать части с наибольшим количеством коллагена. Это могут быть свиные ножки, хвосты или уши, мозговые кости, также подойдет жирная курица или говяжьи ножки.
- Холодец из свинины - рецепт классический
- Холодец из курицы - идеальный рецепт
- Холодец из говядины - самый простой рецепт
Ранее УНИАН писал, как готовить ароматный плов - рецепт со свининой, курицей или мидиями так, чтобы все просили добавки. Теперь мы расскажем, как приготовить холодец, поделившись тремя лучшими рецептами этого вкусного мясного блюда.
Холодец из свинины - рецепт классический
Почему-то принято считать, что процесс приготовления холодца долгий и непростой. Но это не так, ведь по сути большую часть времени блюдо готовится само по себе. Ваша главная задача - правильно обработать мясо на разных этапах.
Ингредиенты:
- свиные ножки - 4 шт.;
- свинина - 1,5 кг;
- морковь - 1 шт.;
- луковица - 1 шт.;
- лавровый лист - 3-5 шт.;
- корень петрушки - 1 шт.;
- чеснок - 4–5 зубчиков.
Соль и черный перец горошком добавляются в блюдо по вкусу.
Процесс приготовления
Свиные ножки чистим ножом, тщательно моем и пару раз заливаем кипятком. Мясо свинины моем и нарезаем крупными кусками.
Подготовленные и ножки, и мясо перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, ставим на сильный огонь, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. По мере появления над мясом пены снимаем ее.
Чистим лук, морковь и корень петрушки, крупно нарезаем и немного обжариваем на сковороде без добавления растительного масла. Полученную смесь овощей добавляем в кастрюлю к мясу.
Варим мясо без крышки около пяти часов. Воду при этом не добавляем. Лавровый лист, перец и соль кладем за 30 минут до готовности.
Мясо и овощи вынимаем из кастрюли, бульон процеживаем через марлю в подготовленную чистую кастрюлю.
Снимаем мякоть с ножек, мелко нарезаем все мясо и раскладываем его по формам равномерно. Очищаем и рубим чеснок, посыпаем им мясо и заливаем тонкой струйкой бульона.
После того, как мясо в бульоне остынет, убираем его на 4–5 часов в холодильник для застывания.
Холодец из курицы - идеальный рецепт
Холодец из курицы варится гораздо быстрее. К тому же, он получается более прозрачным и ароматным.
Ингредиенты:
- мясо курицы - 1 кг;
- морковь - 2 шт.;
- лук - 2 шт.;
- желатин - 20 г.
В блюдо также добавляются соль и черный перец горошком по вкусу.
Процесс приготовления
Части курицы тщательно промываем, помещаем в кастрюлю, заливаем водой, ставим на огонь, доводим до кипения, сбавляем огонь и кипятим три минуты. После этого сливаем воду и промываем мясо курицы от жира.
Кладем курицу в чистую кастрюлю, добавляем неочищенный лук и вымытую морковь, доводим до кипения, снимая пенку по мере ее появления.
Спустя 30 минут, вынимаем морковь, добавляем лавровый лист, соль и перец и кипятим еще примерно полчаса.
Готовую курицу вынимаем, даем остыть, избавляем от косточек, нарезаем и раскладываем по формочкам. Параллельно процеживаем бульон, растворяем в нем желатин, перемешиваем и даем остыть. После - заливаем им мясо и убираем формочки в холодильник до полного застывания.
Холодец из говядины - самый простой рецепт
Если будете следовать инструкции, холодец из говядины должен получиться очень вкусным и аппетитным.
Ингредиенты:
- говяжья ножка - 1 кг;
- морковь - 1 шт.;
- лук - 1 шт.;
- чеснок - 1 головка.
Также в холодец по вкусу добавляют лавровый лист, перец горошком и соль.
Процесс приготовления
Мясо моем, очищаем от пленок, помещаем в кастрюлю, заливаем водой, ставим на максимальный огонь, доводим до кипения, сбавляем огонь и варим 5-6 часов. Снимаем пенку по мере ее появления.
Лук, чеснок, морковь, специи и приправы в бульон добавляем за 2 часа до окончания варки.
Мясо вынимаем, даем остыть, отделяем от кости, измельчаем и равномерно раскладываем по формам. Параллельно с этим процеживаем бульон, заливаем им мясо, даем остыть и ставим в холодильник для застывания.
Подают холодец к столу с хреном, горчицей или острым соусом.