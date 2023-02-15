Узнакайте в материале УНИАН, как сварить холодец так, чтобы все были в восторге.

Холодец - популярное, очень сытное блюдо из сгустившегося бульона с кусочками мяса. Холодец часто готовят на праздники.

Чтобы холодец хорошо застыл, лучше всего для бульона выбирать части с наибольшим количеством коллагена. Это могут быть свиные ножки, хвосты или уши, мозговые кости, также подойдет жирная курица или говяжьи ножки.

Ранее УНИАН писал, как готовить ароматный плов - рецепт со свининой, курицей или мидиями так, чтобы все просили добавки. Теперь мы расскажем, как приготовить холодец, поделившись тремя лучшими рецептами этого вкусного мясного блюда.

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Холодец из свинины - рецепт классический

Почему-то принято считать, что процесс приготовления холодца долгий и непростой. Но это не так, ведь по сути большую часть времени блюдо готовится само по себе. Ваша главная задача - правильно обработать мясо на разных этапах.

Ингредиенты:

свиные ножки - 4 шт.;

свинина - 1,5 кг;

морковь - 1 шт.;

луковица - 1 шт.;

лавровый лист - 3-5 шт.;

корень петрушки - 1 шт.;

чеснок - 4–5 зубчиков.

Соль и черный перец горошком добавляются в блюдо по вкусу.

Процесс приготовления

Свиные ножки чистим ножом, тщательно моем и пару раз заливаем кипятком. Мясо свинины моем и нарезаем крупными кусками.

Подготовленные и ножки, и мясо перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, ставим на сильный огонь, доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. По мере появления над мясом пены снимаем ее.

Чистим лук, морковь и корень петрушки, крупно нарезаем и немного обжариваем на сковороде без добавления растительного масла. Полученную смесь овощей добавляем в кастрюлю к мясу.

Варим мясо без крышки около пяти часов. Воду при этом не добавляем. Лавровый лист, перец и соль кладем за 30 минут до готовности.

Мясо и овощи вынимаем из кастрюли, бульон процеживаем через марлю в подготовленную чистую кастрюлю.

Снимаем мякоть с ножек, мелко нарезаем все мясо и раскладываем его по формам равномерно. Очищаем и рубим чеснок, посыпаем им мясо и заливаем тонкой струйкой бульона.

После того, как мясо в бульоне остынет, убираем его на 4–5 часов в холодильник для застывания.

Холодец из курицы - идеальный рецепт

Холодец из курицы варится гораздо быстрее. К тому же, он получается более прозрачным и ароматным.

Ингредиенты:

мясо курицы - 1 кг;

морковь - 2 шт.;

лук - 2 шт.;

желатин - 20 г.

В блюдо также добавляются соль и черный перец горошком по вкусу.

Процесс приготовления

Части курицы тщательно промываем, помещаем в кастрюлю, заливаем водой, ставим на огонь, доводим до кипения, сбавляем огонь и кипятим три минуты. После этого сливаем воду и промываем мясо курицы от жира.

Кладем курицу в чистую кастрюлю, добавляем неочищенный лук и вымытую морковь, доводим до кипения, снимая пенку по мере ее появления.

Спустя 30 минут, вынимаем морковь, добавляем лавровый лист, соль и перец и кипятим еще примерно полчаса.

Готовую курицу вынимаем, даем остыть, избавляем от косточек, нарезаем и раскладываем по формочкам. Параллельно процеживаем бульон, растворяем в нем желатин, перемешиваем и даем остыть. После - заливаем им мясо и убираем формочки в холодильник до полного застывания.

Холодец из говядины - самый простой рецепт

Если будете следовать инструкции, холодец из говядины должен получиться очень вкусным и аппетитным.

Ингредиенты:

говяжья ножка - 1 кг;

морковь - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

чеснок - 1 головка.

Также в холодец по вкусу добавляют лавровый лист, перец горошком и соль.

Процесс приготовления

Мясо моем, очищаем от пленок, помещаем в кастрюлю, заливаем водой, ставим на максимальный огонь, доводим до кипения, сбавляем огонь и варим 5-6 часов. Снимаем пенку по мере ее появления.

Лук, чеснок, морковь, специи и приправы в бульон добавляем за 2 часа до окончания варки.

Мясо вынимаем, даем остыть, отделяем от кости, измельчаем и равномерно раскладываем по формам. Параллельно с этим процеживаем бульон, заливаем им мясо, даем остыть и ставим в холодильник для застывания.

Подают холодец к столу с хреном, горчицей или острым соусом.

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