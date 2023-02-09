Плов - это идеальное блюдо для тех, кто ценит вкусную и простую еду. О том, какие ингредиенты можно использовать, чтобы ваш обед был еще вкуснее - читайте на УНИАН.

Плов - это уникальное блюдо, которое любят практически все. Готовить его просто, получается очень вкусно, а главное - его практически невозможно испортить.

Вариантов приготовления плова огромное множество. Дело в том, что данное блюдо прижилось практически во всех странах мира и как результат - каждый народ немного адаптировал рецепт под свой вкус. Хозяйки готовят это блюдо в казане, в кастрюле, в духовке, а с недавних пор многие делают плов в мультиварке. Мы предлагаем вашему вниманию самые проверенные рецепты.

Раньше мы рассказывали вам как приготовить плов в мультиварке и как подобать правильный рис для плова.

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Плов со свининой за час - самый простой рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

свинина - 800 гр,

рис - 600 гр,

оливковое масло - 100 мл,

красный лук - 4 шт,

морковь - 4 шт,

черный молотый перец - по вкусу,

соль - по вкусу,

лавровый лист - 2 шт,

перец горошком - 5-7 шт,

чеснок - 3-4 зубчика.

Промываем рис в холодной воде несколько раз. Моем мясо и нарезаем на порционные куски. Можно использовать как чистую мякоть, так и мясо на кости, например, ребра. Старайтесь выбирать мясо с прослойками жира, так ваше блюдо будет более сочным и нежным.

Выкладываем мясо на сковороду, добавляем оливковое масло и жарим на среднем огне под крышкой 15 минут. Когда мясо подрумянится, добавляем к нему мелко нарезанный лук и натертую морковь, соль, специи и лавровый лист. Жарим овощи с мясом еще 10 минут. Когда мясо будет практически готово, перекладываем его в кастрюлю или казан к промытому рису. Заливаем рис горячей водой так, чтобы она была выше уровня риса на 2-3 пальца.

Накрываем кастрюлю крышкой и варим плов на среднем огне до закипания. Уменьшаем огонь, варим еще 5-7 минут и выключаем плиту. Добавляем свежую зелень, мелко нарезанный чеснок и снова закрываем крышку кастрюли. Оставляем плов так на 20-30 минут, после чего подаем к столу.

Плов с курицей "под подушкой" - рецепт, о котором мало кто знает

Для этого блюда вам понадобятся:

свежая курица - 800 гр,

рис - 650 гр,

оливковое или растительное масло - 50 мл,

репчатый лук - 2 шт,

морковь - 2 шт,

черный молотый перец - по вкусу,

соль - по вкусу,

лавровый лист - 2 шт,

перец горошком - 5-7 шт,

свежая зелень - по вкусу,

чеснок - 3-4 зубчика.

Моем мясо и нарезаем на порционные кусочки. Для этого блюда можно использовать чистую мякоть или мясо на кости, например, нарезанные на порционные куски куриные окорочка.

Выкладываем мясо в утятницу или казан, добавляем растительное масло и жарим до румяной корочки около 15 минут. Когда мясо подрумянится, добавляем к нему мелко нарезанный лук и измельченную морковь, которую можно либо нарезать соломкой, либо натереть на терке. Всыпаем соль, специи и лавровый лист. Все тщательно перемешиваем и жарим еще 10 минут.

Когда мясо будет готово, добавляем в казан промытый рис и заливаем его водой в соотношении 3:1, т.е. на один стакан риса нужно брать три стакана воды. Доводим плов до кипения, даем ему покипеть буквально 10 минут и выключаем. Теперь пришло время той самой "подушки".

Согласно оригинальному рецепту, который дошел до нас от бабушек и прабабушек, казан нужно поставить под подушку, чтобы рис дошел до готовности. Однако современные хозяйки несколько адаптировали этот рецепт и вместо подушки используют полотенце. Как бы там ни было, но суть в том, что посуду, в которой готовится блюдо, нужно укутать во что-то теплое и оставить минимум на час.

Прелесть этого рецепта в том, что во-первых, такой рис никогда не подгорит, так как вы выключите плиту, быстрее, чем он сварится. Но самое главное - блюдо долго остается теплым, что очень удобно для работающих мам, у которых дети - школьники и приходят домой раньше, чем родители.

Плов с мидиями на скорую руку - рецепт из ресторанного меню

Для этого блюда вам понадобятся:

мидии - 500 гр,

рис - 300 гр,

репчатый лук - 2 шт,

морковь - 2 шт,

черный молотый перец - по вкусу,

соль - по вкусу,

лавровый лист - 4 шт;

перец горошком - 6-8 шт,

куркума - 2 ч.л,

паприка копченая - 2 ч.л.

Измельчаем репчатый лук. Морковь моем, чистим и нарезаем брусочком. Отправляем овощи в казан или кастрюлю и обжариваем на растительном масле до золотистой корочки. Через 10 минут добавляем к овощам мидии. Все тщательно перемешиваем. Всыпаем соль и специи по вкусу. Жарим еще 5-6 минут, после чего выкладываем к овощам и мидиям промытый рис. Добавляем в кастрюлю горячую воду так, чтобы вода на три пальца покрывала рис. Закрываем кастрюлю крышкой и доводим блюдо до кипения. Варим 10-15 минут и выключаем плиту.

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