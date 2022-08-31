Как можно сделать суп пюре без блендера и какой рецепт выбрать, чтобы порадовать родных - узнайте в материале УНИАН.

Многие украинцы любят крем-супы - их легкая текстура и нежный вкус почти сразу покоряют сердца даже самых искушенных гурманов. Приготовить крем-суп можно даже без блендера - используйте сито, чтобы перетереть овощи, а мясо или морепродукты измельчайте ножом. УНИАН расскажет, как приготовить куриный крем-суп или другие вариации этого блюда.

Ранее мы говорили о том, как приготовить суп из цветной капусты с курицей или креветками.

Крем-суп - рецепт без сливок с шампиньонами

Шампиньоны - 250 гр

Горячая вода - 480 мл

Куриные бульонные кубики - 3 шт

Репчатый лук - 1 шт

Сливочное масло - 3 ст.л

Мука - 4 ст.л

Молоко - 700 мл

Соль, перец - по вкусу

Несколько веточек петрушки

Грибы тонко нарезать, выложить в сотейник, налить воды, добавить бульонные кубики и измельченный лук. Поставить сотейник на огонь и довести содержимое до кипения. Затем убавить огонь, накрыть крышкой и варить 20 минут.

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В отдельной емкости растопить масло на среднем огне, добавить муку и перемешать. Тонкой струйкой влить молоко и, постоянно помешивая, загустить соус. Выложить соус к грибами, перемешать, посолить и поперчить. Блендером перебить суп в пюре и подавать к столу, украсив петрушкой.

Куриный крем-суп

Филе куриное - 140-150 г

Кабачок - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сливки свежие 20% - 200 мл

Яйца - 2 шт.

Мука - 1 ч. л. с горкой

Масло растительное или сливочное - для обжарки

Соль - по вкусу

Куриное филе вымыть, нарезать кусочками, выложить в кастрюлю, залить водой и сварить бульон. Лук, морковь и кабачок нарезать мелкими кубиками. На сковороде обжарить лук до золотистого цвета. Выложить морковь и лук в кастрюлю с курицей, когда овощи будут почти готовы, добавить кабачок и сварить все до готовности. Затем вылить из супа в отдельную емкость 2 половника бульона.

Жирные сливки вылить в тарелку, добавить муку, перемешать. Туда же влить бульон и добавить яйца, взбить массу вилкой или венчиком. Убрать кастрюлю с огня, курицу, кабачок, морковь и лук в супе измельчить блендером, затем влить сливочно-яичную масссу и тщательно перемешать.

Томатный крем-суп с картошкой

Помидоры - 630 гр

Картофель - 200 гр

Томатная паста - 70 гр

Сливки (10-15%) - 40 гр

Лук репчатый - 80 гр

Чеснок - 1 зубчик

Масло растительное - 1 ст. л

Соль - 1/2 ч. л

Перец черный молотый - на кончике ножа

Петрушка - 5 гр

Вода - 600 мл

Картофель очистить, нарезать крупными кусочками, выложить в кастрюлю, залить холодной водой и поставить на огонь. Сварить картофель до готовности. Отдельно обработать помидоры - снять с них кожицу, а сам овощ нарезать произвольно. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, выложить туда измельченные чеснок и лук, обжарить 1-2 минуты.

Добавить к овощам помидоры, тушить 5-7 минут, затем влить горячую воду или картофельный отвар и добавить томатную пасту. Посолить, поперчить, довести до кипения и варить 10 минут. В конце добавить картофель и сливки, перебить их в супе блендером. Подавать суп с петрушкой и каплей сливок.

Сырный крем-суп - рецепт

Сыр плавленый - 90 гр

Картофель - 220 гр

Лук репчатый - 70 гр

Морковь - 50 гр

Сливки - 120 мл

Масло сливочное - 30 гр

Масло растительное - 30-40 гр

Вода - 200 мл

Соль - по вкусу

Зелень укропа - по вкусу

Сыр твердый (голландский) - по вкусу

Лук нарезать кубиками, а морковь - кольцами, выложить овощи в сотейник. Туда же добавить растительное масло и обжаривать овощи 4-5 минут. Картофель нарезать дольками, добавить к луку и моркови, залить водой и оставить вариться на 20 минут.

Влить сливки, выложить сливочное масло, проварить суп еще 10 минут. Плавленый сыр нарезать кубиками и тоже выложить в суп. Перебить блюдо блендером и подавать к столу.

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