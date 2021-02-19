Такое лакомство - хорошая идея и на праздничный стол, и к чаю либо кофе.

Слово "эклер" в переводе с французского языка означает "молния". Существует версия, что такое название эти пирожные получили из-за способности быстро увеличиваться в размере.

Эклеры легко узнать благодаря вытянутой форме. Делают их из заварного теста, а начинка у них всегда сладкая. Сверху эклеры поливают глазурью, карамелью или посыпают сахарной пудрой.

Эклеры со сгущенкой

Молоко - 125 мл

Вода - 125 мл

Мука - 150 г

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 0,5 ч. л.

Соль - 0,25 ч. л.

Яйца - 4 шт. (3-4 шт. в зависимости от размера)

Для крема

Вареная сгущенка - 380 г

Сгущенное молоко - 2 ст. л.

Сливочное масло - 200 г

Молоко и воду налить в ковш или кастрюлю, добавить сливочное масло, соль и сахар, положить на огонь. Помешивая, растопить масло, но не доводить до кипения, а ждать первых пузырьков.

Читайте такжеНежные заварные пирожные: как приготовить невероятные профитроли с творожным кремомВысыпать муку и сразу начать интенсивно мешать лопаткой, замешивая тесто. Уменьшить огонь до минимума. Держать тесто на огне 2-3 минуты, все время мешая лопаткой. Когда тесто скатается в шар, выключить нагрев и убрать кастрюлю.

Дать тесту немного остыть. По одному добавлять в него яйца, после каждого интенсивно перемешивая. Мешать можно как лопаткой, так и миксером. Количество яиц может быть разным, это зависит от их размера и муки – в результате тесто должно стать гладким, блестящим и немного текучим.

Переложить тесто в кондитерский мешок. Противень застелить пекарской бумагой. Откинуть эклеры в виде тонких трубочек. С помощью вилки выровнять их форму.

Выпекать эклеры 30 минут, в предварительно разогретой до 180°С духовке. Готовые эклеры охлаждать на решетке.

Приготовление крема. Взбить вареное и обычное сгущенное молоко со сливочным маслом (продукты для крема должны быть комнатной температуры). Взбивать до пышного однородного состояния.

Эклеры надрезать сбоку острым ножом. Переложить крем в кондитерский мешок и наполнить им эклеры.

Эклеры со сгущенкой и коньяком

Молоко - 125 мл

Вода - 125 мл

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 0,5 ч. л.

Мука - 150 г

Соль - щепотка

Яйца - 4-5 шт.

Для крема

Вареная сгущенка - 1 банка

Обычная сгущенка - 2-3 ст. л.

Сливочное масло - 200 г

Коньяк - 1-2 ст. л.

В кастрюле смешать молоко, воду и сливочное масло. Нагреть, дать закипеть и кипятить на медленном огне 5-10 минут.

Выключить огонь, добавить в кастрюлю просеянную муку, быстро размешать. Вымешивать тесто хорошо, чтоб оно было целым куском и отставало от стенок кастрюли.

Когда тесто немного остынет, переложить его в чашу комбайна. На медленной скорости постепенно начинать вводить яйца по одному. Яиц может уйти 4 или 5, все зависит от их размеров и качества муки – нужно смотреть по консистенции теста. Оно должно получиться глянцевое, очень хорошей консистенции.

Выложить тесто в кондитерский мешок, застелить противень пекарской бумагой и выдавливать тесто полосками. Выпекать в разогретой до 200°С духовке 10 минут. Затем уменьшить температуру до 175°С и печь еще 10 минут.

Для крема все продукты должны быть комнатной температуры. На медленной скорости в комбайне смешать масло и вареную сгущенку. Затем добавить коньяк и обычную сгущенку.

Готовые эклеры надрезать сбоку и наполнить кремом.

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Автор: УНИАН