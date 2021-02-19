Слово "эклер" в переводе с французского языка означает "молния". Существует версия, что такое название эти пирожные получили из-за способности быстро увеличиваться в размере.
Эклеры легко узнать благодаря вытянутой форме. Делают их из заварного теста, а начинка у них всегда сладкая. Сверху эклеры поливают глазурью, карамелью или посыпают сахарной пудрой.
Эклеры со сгущенкой
- Молоко - 125 мл
- Вода - 125 мл
- Мука - 150 г
- Сливочное масло - 100 г
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Соль - 0,25 ч. л.
- Яйца - 4 шт. (3-4 шт. в зависимости от размера)
Для крема
- Вареная сгущенка - 380 г
- Сгущенное молоко - 2 ст. л.
- Сливочное масло - 200 г
Молоко и воду налить в ковш или кастрюлю, добавить сливочное масло, соль и сахар, положить на огонь. Помешивая, растопить масло, но не доводить до кипения, а ждать первых пузырьков.
Читайте такжеНежные заварные пирожные: как приготовить невероятные профитроли с творожным кремомВысыпать муку и сразу начать интенсивно мешать лопаткой, замешивая тесто. Уменьшить огонь до минимума. Держать тесто на огне 2-3 минуты, все время мешая лопаткой. Когда тесто скатается в шар, выключить нагрев и убрать кастрюлю.
Дать тесту немного остыть. По одному добавлять в него яйца, после каждого интенсивно перемешивая. Мешать можно как лопаткой, так и миксером. Количество яиц может быть разным, это зависит от их размера и муки – в результате тесто должно стать гладким, блестящим и немного текучим.
Переложить тесто в кондитерский мешок. Противень застелить пекарской бумагой. Откинуть эклеры в виде тонких трубочек. С помощью вилки выровнять их форму.
Выпекать эклеры 30 минут, в предварительно разогретой до 180°С духовке. Готовые эклеры охлаждать на решетке.
Приготовление крема. Взбить вареное и обычное сгущенное молоко со сливочным маслом (продукты для крема должны быть комнатной температуры). Взбивать до пышного однородного состояния.
Эклеры надрезать сбоку острым ножом. Переложить крем в кондитерский мешок и наполнить им эклеры.
Эклеры со сгущенкой и коньяком
- Молоко - 125 мл
- Вода - 125 мл
- Сливочное масло - 100 г
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Мука - 150 г
- Соль - щепотка
- Яйца - 4-5 шт.
Для крема
- Вареная сгущенка - 1 банка
- Обычная сгущенка - 2-3 ст. л.
- Сливочное масло - 200 г
- Коньяк - 1-2 ст. л.
В кастрюле смешать молоко, воду и сливочное масло. Нагреть, дать закипеть и кипятить на медленном огне 5-10 минут.
Выключить огонь, добавить в кастрюлю просеянную муку, быстро размешать. Вымешивать тесто хорошо, чтоб оно было целым куском и отставало от стенок кастрюли.
Когда тесто немного остынет, переложить его в чашу комбайна. На медленной скорости постепенно начинать вводить яйца по одному. Яиц может уйти 4 или 5, все зависит от их размеров и качества муки – нужно смотреть по консистенции теста. Оно должно получиться глянцевое, очень хорошей консистенции.
Выложить тесто в кондитерский мешок, застелить противень пекарской бумагой и выдавливать тесто полосками. Выпекать в разогретой до 200°С духовке 10 минут. Затем уменьшить температуру до 175°С и печь еще 10 минут.
Для крема все продукты должны быть комнатной температуры. На медленной скорости в комбайне смешать масло и вареную сгущенку. Затем добавить коньяк и обычную сгущенку.
Готовые эклеры надрезать сбоку и наполнить кремом.
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