Нежно-рассыпчатое печенье "Американо": как приготовить невероятный десерт

Вкусное лакомство с шоколадными вкраплениями несложно приготовить дома.

Хрустящее, рассыпчатое и с шоколадной крошкой - таково печенье "Американо". Готовится оно довольно несложно, а главное - домашнее печенье делается из натуральных ингредиентов.

Печенье "Американо"

Пшеничная мука - 190 г

Темный шоколад - 100 г

Яйца - 1 шт.

Сахар - 80 г

Сливочное масло - 100 г

Соль - по вкусу

Ванилин - 0,2 ч.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Сливочное масло нужно достать из холодильника заранее до начала приготовления печенья.

Шоколад при помощи измельчить в крошку желаемой величины. Перед тем можно поместить шоколад в морозилку на 15 минут, после этого он легче будет крошиться.

Размягченное масло растереть с сахаром. Затем вбить туда яйцо. Взбить все до однородности.

Муку предварительно смешать с солью, разрыхлителем и ванилином, просеять в тесто. Быстро замесить тесто. Добавить в него шоколадную крошку. Перемешать все для равномерного распределения шоколада.

На застеленный пергаментом противень выложить тесто ложкой, предоставляя круглую форму.

Выпекать печенье в предварительно разогретой до 190°С духовке примерно 20 минут. Оно не должно пересохнуть, а лишь немного подрумяниться с краев. Готовое печенье достать из духовки, остудить и можно им наслаждаться.

Печенье "Американо" в микроволновке

Мука - 10-12 ст.л.

Шоколад черный - 50 г

Масло сливочное - 85 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Разрыхлитель - 0,5 ч.л.

Сахар - 5 ст.л.

Соль - щепотка

Ванильный экстракт - 0,5 ч.л.

Масло растопить в микроволновой печи, вбить яйцо, всыпать сахар. Взбить все до однородного состояния венчиком или обычной вилкой.

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Добавить разрыхлитель и щепотку соли. Далее всыпать муку - сначала 10 ложек, затем при необходимости добавить еще. Замесить мягкое тесто, не липнуть к рукам.

Шоколад нарубить маленькими кусочками, бросить в тесто. Хорошо все перемешать.

Застелить тарелку, на которой будет выпекаться печенье, бумагой для выпечки.

Сформировать из теста шарики, немного приплюснуть их, выложить на тарелку. Выпекать примерно 2-3,5 минуты.

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