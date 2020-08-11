Нежно-рассыпчатое печенье "Американо": как приготовить невероятный десерт
Хрустящее, рассыпчатое и с шоколадной крошкой - таково печенье "Американо". Готовится оно довольно несложно, а главное - домашнее печенье делается из натуральных ингредиентов.
Печенье "Американо"
- Пшеничная мука - 190 г
- Темный шоколад - 100 г
- Яйца - 1 шт.
- Сахар - 80 г
- Сливочное масло - 100 г
- Соль - по вкусу
- Ванилин - 0,2 ч.л.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
Сливочное масло нужно достать из холодильника заранее до начала приготовления печенья.
Шоколад при помощи измельчить в крошку желаемой величины. Перед тем можно поместить шоколад в морозилку на 15 минут, после этого он легче будет крошиться.
Размягченное масло растереть с сахаром. Затем вбить туда яйцо. Взбить все до однородности.
Муку предварительно смешать с солью, разрыхлителем и ванилином, просеять в тесто. Быстро замесить тесто. Добавить в него шоколадную крошку. Перемешать все для равномерного распределения шоколада.
На застеленный пергаментом противень выложить тесто ложкой, предоставляя круглую форму.
Выпекать печенье в предварительно разогретой до 190°С духовке примерно 20 минут. Оно не должно пересохнуть, а лишь немного подрумяниться с краев. Готовое печенье достать из духовки, остудить и можно им наслаждаться.
Печенье "Американо" в микроволновке
Мука - 10-12 ст.л.
Шоколад черный - 50 г
Масло сливочное - 85 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
Сахар - 5 ст.л.
Соль - щепотка
Ванильный экстракт - 0,5 ч.л.
Масло растопить в микроволновой печи, вбить яйцо, всыпать сахар. Взбить все до однородного состояния венчиком или обычной вилкой.
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Добавить разрыхлитель и щепотку соли. Далее всыпать муку - сначала 10 ложек, затем при необходимости добавить еще. Замесить мягкое тесто, не липнуть к рукам.
Шоколад нарубить маленькими кусочками, бросить в тесто. Хорошо все перемешать.
Застелить тарелку, на которой будет выпекаться печенье, бумагой для выпечки.
Сформировать из теста шарики, немного приплюснуть их, выложить на тарелку. Выпекать примерно 2-3,5 минуты.
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