Рассказываем, как сделать дрожжевое тесто на пирожки в духовке или на сковороде.

Пышные и вкусные пирожки, испеченные в духовке, или жареные на сковороде - это угощение, от которого не откажется ни один человек. Начинка может быть разной, но важно сделать хорошее тесто, иначе ничего не получится. УНИАН выяснил, как замесить идеальное тесто на жареные пирожки или те, что нужно печь в духовке.

Тесто на пирожки жареные - рецепт

Ингредиенты на тесто для пирожков:

Мука пшеничная - 480 г (3 стакана)

Дрожжи сухие быстродействующие - 7 г

Сахар - 1 ст. ложка

Соль - 1 ч. ложка

Вода - 300 мл

Масло растительное - 50 г

Сначала вам нужно приготовить опару для того чтобы тесто на пирожки на сковороде получилось "как надо". Смешайте в чашке дрожжи, сахар, соль, тёплую воду и 5 ст.л просеянной муки. Перемешайте, накройте салфеткой и уберите в теплое место на полчаса. Когда опара увеличится в размере и покроется пузырьками, можно добавлять растительное масло. Всыпать оставшуюся просеянную муку и снова перемешать ложкой, а потом вымесить руками, чтобы получилось тесто на пирожки на сковороде как пух.

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Смазать руки маслом, сформировать из теста шар и выложить его в подходящую емкость. Обернуть целлофановым пакетом, оставить на 1 час в теплом месте. Подготовить желаемую начинку для пирожков. Готовое дрожжевое тесто для жареных пирожков обмять руками, смазанными маслом, и выложить на поверхность, тоже смазанную маслом. Сформировать несколько равных по размеру шариков, оставить их на 10-15 минут. После этого каждый шарик превратить в лепешку, выложить начинку, защипнуть край и жарить до готовности на сковороде с маслом, выкладывая пирожки швом вниз.

Дрожжевое тесто для пирожков в духовке

Ингредиенты на тесто для пирожков в духовке:

Молоко - 300 мл

Масло растительное - 50 мл

Мука пшеничная в/с - примерно 3 стакана

Дрожжи сухие быстродействующие - 11 г

Сахар - 1 ч. ложка

Соль - 0,5 ч. ложки

Подогреть молоко до 40 градусов, всыпать сахар, соль, 1 ст. ложку муки и дрожжи и оставить опару на 20 минут. Когда опара поднимется, можно добавить масло и порционно - просеянную муку, постоянно помешивая тесто на пирожки. Накрыть емкость пищевой пленкой и оставить на 1 час. Разделить тесто на несколько одинаковых шариков, сформировать из них лепешки, поместить внутрь начинку. Снова оставить на 20 минут, затем выложить на противень, смазать сверху яичным желтком и выпекать при 180 градусах 25-30 минут.

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