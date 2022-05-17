Рецепт идеального теста на вареники и пельмени назвал УНИАН.

УНИАН подготовил рецепт теста на вареники и пельмени, которое идеально раскатывается, никогда не рвется и не липнет к рукам. Работать с таким тестом - сплошное удовольствие. Тесто можно заморозить в морозилке и затем размораживать по необходимости. Подходит для любых вареников и пельменей, а если готовите сладкое блюдо, то можно добавить в тесто немного сахара.

Идеальное тесто на вареники и пельмени на кипятке

Мука - 3 стакана.

Кипяток - 1 стакан.

Яйца - 1 шт.

Растительное масло - 3 стол.л.

Соль - 0.5 чайн.л.

Для теста лучше использовать бутилированную воду и муку высшего качества. Яйцо заранее достаньте из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры.

Просеять муку в миску, вбить яйцо и перемешать. Влить растительное масло, размешать вилкой. Осторожно влить в муку кипяток, постоянно помешивая тесто. Сначала размешивать тесто вилкой, а когда чуть-чуть остынет - вымешивать руками. Сначала тесто может показаться слишком жидким или густым, но не нужно добавлять муку или воду.

Вымесить тесто руками до однородности. Тесто должно перестать липнуть к рукам и тогда оно готово. Накрыть тесто полотенцем и оставить на 20 минут. После этого с тестом можно работать. Его можно раскатывать очень тонко и оно не порвется.

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