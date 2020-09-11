Вкусное блюдо очень просто готовится в домашних условиях.

Домашние баклажаны по-корейски – пикантная и оригинальная закуска.

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Данный овощ прекрасно сочетается с другими продуктами. Чаще всего речь идет о сырой моркови, натертой на специальной терке, болгарском перце и репчатом луке.

Традиционно блюдо приправляют специями и заливают заправкой. Баклажанам по-корейски дают настояться, чтобы вкусы сплелись, а овощи хорошо промариновались.

Пикантные баклажаны по-корейски

Баклажаны (средние) - 3 шт.

Перец сладкий - 2 шт.

Лук (большой) - 1 шт.

Морковь (крупная) - 1 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Петрушка - 1 пучок

Кунжут - 2 ст.л.

Для соуса

Растительное масло - 2 ст.л.

Уксус - 2 ст.л.

Соевый соус - 2 ст.л.

Мед - 1 ст.л.

Кориандр - 1 ч.л.

Красный молотый перец - 0,5 ч.л.

Перец черный - 0,5 ч.л.

Баклажаны нарезать небольшими полосками длиной 4-6 см. Выложить на противень, чуть посолить, сбрызнуть растительным маслом. Запечь в духовке до готовности при 200°С или можна обжарить на растительном масле.

Порезать мелко петрушку, добавить измельченный чеснок, посолить, перемешать и дать постоять. Тем временем лук нарезать четверть кольцами, перец тонкой соломкой, морковь потереть на терке.

Для приготовления соуса взбить вилкой все составляющие.

Смешать подготовленные овощи, остывшие баклажаны, петрушку с чесноком и кунжут. Заправить соусом, хорошо размешать и дать настояться не менее двух часов.

Баклажаны по-корейски с помидорами

Баклажаны - 4 шт.

Помидоры - 2-3 шт.

Болгарский перец - 2 шт.

Морковь - 1-2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 3-4 зубчика

Молотый красный перец - по вкусу

Черный перец - по вкусу

Петрушка - по вкусу

Кориандр молотый - 1-2 ч. л.

Уксус яблочный 9% (или лимонный сок) - 1-2 ст. л.

Растительное масло - 3-4 ст. л.

Кунжут - 1-2 ч. л.

Соль - по вкусу

Мед (или сахар) - 1 ч. л.

Соевый соус - 1-2 ст. л.

Баклажаны помыть, порезать вдоль тонкими полосками. Посыпать 1 столовой ложкой соли. Перемешать и оставить на 30 минут.

Лук нарезать тонкими полукольцами. Зелень мелко нарезать, чеснок раздавить в чесночнице. Морковь натереть на терке для корейской моркови или на обычной крупной терке. Перец очистить от семян, нарезать тонкой соломкой. Помидоры нарезать соломкой.

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Помыть холодной водой баклажаны, отжать. Разогреть сковороду, налить 2 столовые ложки растительного масла. В горячее масло выложить баклажаны. Обжаривать их 7-10 минут, помешивая, на среднем огне. Выложить в миску, охладить.

Выложить в миску все составляющие. Овощи посыпать кориандром, перцем, кунжутом, смешать с медом, чесноком и зеленью. Все перемешать, добавить уксус и соевый соус. По желанию можно еще добавить растительное масло. Перемешать и положить баклажаны по-корейски на сутки в холодильник.

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Автор: УНИАН