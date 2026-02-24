Британский 'детектор шахидов' Skyperion провалил часть тестов в Украине

Система фиксирует дроны с активной радиосвязью, но бессильна против БПЛА, работающих в режиме радиомолчания.

Британская компания Metis Aerospace провела в Украине испытания своего нового легкого пассивного радиочастотного сенсора Skyperion для обнаружения беспилотников. Однако тестирование показало, что система способна фиксировать не все модификации ударных дронов типа Shahed.

О результатах боевых испытаний директор компании рассказал изданию Janes. По его словам, сенсор успешно обнаруживал дроны Shahed-131/136 в версиях, оснащенных телеметрическими радиостанциями, видеосвязью или коммерческими сотовыми модемами.

В то же время беспилотники, работающие автономно – со спутниковой навигацией и инерциальной системой наведения – остаются фактически "невидимыми" для Skyperion. Такие аппараты действуют в режиме радиомолчания, что делает невозможным их обнаружение пассивными RF-сенсорами.

Характеристики и перспективы

Skyperion предназначен для широкополосного пассивного радиочастотного мониторинга в диапазоне от 30 МГц до 18 ГГц. В компании отмечают, что сенсор может интегрироваться в комплексные системы обнаружения дронов, идентифицируя цели на основе встроенной библиотеки сигналов.

Эксперты отмечают, что результаты испытаний в очередной раз подтверждают: ни одно отдельное средство не способно эффективно противодействовать всем типам беспилотников. Именно поэтому такие системы должны работать в составе многоуровневой ПВО.

Детали применения Skyperion в Украине не раскрываются. В то же время аналитики предполагают, что закупка комплекса для Сил обороны маловероятна, поскольку украинские производители уже предлагают собственные аналоги, адаптированные к условиям фронта. Не исключается, что система может поставляться в рамках военной помощи.

В целом Украина все чаще выступает в качестве площадки для испытания современных технологий в сфере беспилотников и средств противодействия им, накапливая уникальный боевой опыт в этой области.

Как сообщал УНИАН, в Украине в реальных боевых условиях тестируют систему DWS-1 от французского стартапа Atreyd, представляющую собой "стену дронов". Сначала ее применят против "Шахедов", а затем и против КАБов.

Осенью прошлого года стало известно, что в Украину уже отправили одну из систем Atreyd. Представитель компании в комментарии Business Insider назвал систему предназначенной для противодействия дальнобойным ударным дронам. Она, по его словам, должна создать своеобразное "минное поле из летающих беспилотников".

