Продвижение в условиях военного времени: советы и практики выживания

Автор статьи - Евгений Холостенко, эксперт по продвижению в интернете с более чем 15-летним опытом.

Военные риски, постоянное падение спроса, неснижаемая конкуренция, инфляция, зависимость от новостей и ещё ряд негативных факторов формируют конъюнктуру современного бизнес-климата в Украине, в которой выживать предпринимателю с каждым месяцем становится всё сложнее. Как действовать в нынешних условиях, когда тактика порою становится важнее стратегии, а решения "здесь и сейчас" жизненно необходимы?

Автор статьи - Евгений Холостенко, эксперт по продвижению в интернете с более чем 15-летним опытом. В портфеле - 450+ проектов, 95% из которых рентабельны. Основатель "Holostenko & Partners", Google Partner Premier; агентство входит в 3% лучших по контекстной рекламе Google Ads по версии Google.

За 4 года уехало более 20 млн молодых людей и продолжают уезжать. Экономика существенно сократила генерацию ВВП и стала более зависимой от иностранной помощи. Потребительский спрос значительно снизился и сместил фокус: покупают только то, что необходимо "здесь и сейчас".

Видео дня

В интернете можно встретить множество предложений по увеличению продаж на "ХХ %", но это зачастую для пользователей, носящих розовые очки. Все адекватные понимают, что реально происходит на рынке:

снижение спроса;

рост конкуренции;

рост рекламных бюджетов;

снижение маржи;

замедление оборачиваемости капитала;

низкая необходимость завоза нового товара;

смещение фокуса потребления в сторону базовых товаров и услуг.

Один и тот же вопрос мы слышим от предпринимателей Украины буквально каждый день: "что делать?". Никто же не скажет - уезжайте, и вас там будет ждать счастье.

Если смотреть на ситуацию без розовых очков, рациональные шаги могут выглядеть так:

работа с ассортиментом: аудит, аналитика, оптимизация, при необходимости - расширение;

глубокая работа с аналитикой фактических продаж и корректировка продвижения в интернете;

оптимизация расходов во всех направлениях;

принятие новых финансовых условий и точное понимание точки безубыточности, прибыли и допустимых убытков;

вывод новых параллельных проектов в своей нише;

выход на новые рынки - внутри страны и за её пределами.

Список можно дополнить, но этих шагов уже достаточно для большинства.

Чем раньше вы адекватно оцените реальную картину, тем легче будет адаптироваться к новым реалиям. Верить в миф о том, что где-то "не так нажата кнопочка" и если её нажать - продажи удвоятся, в большинстве случаев равносильно вере предсказателям будущего. Это обходится слишком дорого, потому что рано или поздно придётся спуститься на землю с облаков громких обещаний.

Оценивайте картину трезво и принимайте решения на месте - исходя из цифр, а не громких ожиданий.