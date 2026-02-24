Продвижение в условиях военного времени: советы и практики выживания

Военные риски, постоянное падение спроса, неснижаемая конкуренция, инфляция, зависимость от новостей и ещё ряд негативных факторов формируют конъюнктуру современного бизнес-климата в Украине, в которой выживать предпринимателю с каждым месяцем становится всё сложнее. Как действовать в нынешних условиях, когда тактика порою становится важнее стратегии, а решения "здесь и сейчас" жизненно необходимы?
Автор статьи - Евгений Холостенко, эксперт по продвижению в интернете с более чем 15-летним опытом. В портфеле - 450+ проектов, 95% из которых рентабельны. Основатель "Holostenko & Partners", Google Partner Premier; агентство входит в 3% лучших по контекстной рекламе Google Ads по версии Google.
За 4 года уехало более 20 млн молодых людей и продолжают уезжать. Экономика существенно сократила генерацию ВВП и стала более зависимой от иностранной помощи. Потребительский спрос значительно снизился и сместил фокус: покупают только то, что необходимо "здесь и сейчас".
В интернете можно встретить множество предложений по увеличению продаж на "ХХ %", но это зачастую для пользователей, носящих розовые очки. Все адекватные понимают, что реально происходит на рынке:
- снижение спроса;
- рост конкуренции;
- рост рекламных бюджетов;
- снижение маржи;
- замедление оборачиваемости капитала;
- низкая необходимость завоза нового товара;
- смещение фокуса потребления в сторону базовых товаров и услуг.
Один и тот же вопрос мы слышим от предпринимателей Украины буквально каждый день: "что делать?". Никто же не скажет - уезжайте, и вас там будет ждать счастье.
Если смотреть на ситуацию без розовых очков, рациональные шаги могут выглядеть так:
- работа с ассортиментом: аудит, аналитика, оптимизация, при необходимости - расширение;
- глубокая работа с аналитикой фактических продаж и корректировка продвижения в интернете;
- оптимизация расходов во всех направлениях;
- принятие новых финансовых условий и точное понимание точки безубыточности, прибыли и допустимых убытков;
- вывод новых параллельных проектов в своей нише;
- выход на новые рынки - внутри страны и за её пределами.
Список можно дополнить, но этих шагов уже достаточно для большинства.
Чем раньше вы адекватно оцените реальную картину, тем легче будет адаптироваться к новым реалиям. Верить в миф о том, что где-то "не так нажата кнопочка" и если её нажать - продажи удвоятся, в большинстве случаев равносильно вере предсказателям будущего. Это обходится слишком дорого, потому что рано или поздно придётся спуститься на землю с облаков громких обещаний.
Оценивайте картину трезво и принимайте решения на месте - исходя из цифр, а не громких ожиданий.