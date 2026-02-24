В четвертую годовщину большой войны Кличко показал в видео, как столица выстояла

Мэр Киева Виталий Кличко в четвертую годовщину полномасштабной войны напомнил в видео о том, как столица Украины готовилась к обороне и защищалась в начале вторжения. Он также поблагодарил всех, благодаря кому Киев выстоял.

"Четыре года широкомасштабной войны Киев обороняется, живет и работает, преодолевая сложнейшие вызовы. Особенно этой зимой. Но столица – сердце Украины – выстояла и 4 года назад, и сейчас. Когда враг уничтожает критическую инфраструктуру, оставляя горожан в морозы без тепла и света. Я благодарю киевлян, которые без раздумий встали плечом к плечу в первые дни и недели полномасштабной войны, чтобы Киев выстоял. Всем, кто работает, чтобы Киев жил, развивался и строил планы на будущее", - написал Виталий Кличко.

Мэр поблагодарил, в частности, военных и работников городских служб.

"Спасибо нашим коммунальщикам и всем городским службам, которые сегодня, как и 4 года подряд, круглосуточно работают, чтобы после вражеских атак возвращать горожанам жизненно необходимые услуги. Спасибо спасателям, врачам, учителям, работникам социальных служб, волонтерам, неравнодушному бизнесу. Почет нашим воинам, которые героически сражаются за свободу и государственность Украины! Вечная память павшим защитникам!", - подчеркнул мэр.