Зеленский и Рада юридически не имеют полномочий сдать россиянам Донбасс, – эксперты

Если они пойдут на такой шаг, это автоматически повлечёт за собой уголовную ответственность для таких должностных лиц.

Президент Украины и другие ветви власти не имеют конституционных полномочий уступать украинские территории в процессе мирного урегулирования. Об этом заявил эксперт "Украинского института будущего", консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Неважно, это 10 квадратных километров, это 1,5 квадратных метра. Такой опции нет вообще, юридически. Даже если пофантазировать, представить себе, что каким-то, не знаю, чудом президент или Верховная Рада все-таки нашли в себе физически какие-то силы, нарушили закон и отдали эту территорию Российской Федерации. Тогда мы должны знать, что за этим деянием сразу наступает уголовная ответственность по статье "государственная измена" и так далее", – отметил Ступак.

Проректор "Европейского университета", политический эксперт Сергей Ягодзинский, в свою очередь, подчеркнул, что сдача Донбасса породит ряд других проблем, в частности гуманитарного характера.

Видео дня

"В соглашении Украина уходит из Донбасса. В соглашении Украина должна переселить 200 тысяч человек, там 250, 260. Ну, допустим, часть останется, и мы это знаем, что часть останется… Вот мы должны переселить этих людей. Вопрос в том, куда?", – сказал он.

Ягодзинский также обратил внимание на то, насколько раздраженными были некоторые западные партнеры, когда увидели, как Украина пытается распространить свое дипломатическое влияние на Ближний Восток, предлагая странам региона свои беспилотные технологии.

"Было такое ощущение, что Украина должна сидеть там, где она сидит, и не выходить за эти пределы. И вот возникает вопрос: если завтра мы потеряем эту карту, которой сегодня все заинтересованы. Кто нам что предложит, если у нас нет для них никакого интереса?", – добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: