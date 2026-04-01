Зеленский должен сегодня принять решение о выводе войск из Донбасса, - Кремль

В Москве прокомментировали ультиматум касательно выхода украинских войск из Донецкой области.

Украинское руководство должно немедленно принять решение о выводе войск с территории Донецкой области. Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

В частности его попросили прокомментировать информацию о том, что Россия потребовала от Украины вывести войска из Донбасса не позднее, чем за два месяца.

"Здесь дело дело не в двух месяцах. Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса. И покинули, вышли за пределы административных границ Донецкой Народной Республики. Это говорилось неоднократно", – сказал Песков.

По его словам, Владимир Зеленский должен был "ещё вчера" принять решение о выводе украинских войск с территорий, которые Путин решил присоединить к РФ.

Песков также косвенно подтвердил, что Россия намерена продолжать убивать людей, если хотелки Путина не будут удовлетворены.

"Это (вывод украинских войск с украинской территории – УНИАН) могло бы спасти жизни большого количества людей, и главное, позволить остановить горячую фазу этой войны", – сказал он.

Как писал УНИАН, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия выставила через американцев новый ультиматум: ВСУ должны уйти с Донбасса, или Россия сама захватит его через два месяца. А если Украина добровольно не отдаст свои территории, тогда Россия выставит новые условия для окончания войны. Что за условия – не уточняется.

Зеленский отметил, что такой ультиматум со стороны России фактически подтверждает, что Кремлю нужен далеко не только Донбасс. Иначе не было бы причин требовать что-то еще после его захвата.

