Российские замороженные активы направят на финансирование потребностей Украины, и в первую очередь производства вооружения.

Замороженные активы РФ следует направить на финансирование производства оружия для Сил обороны Украины. Также частично те средства можно будет направить на социальные нужды в Украине. Соответствующее решение может появиться уже к концу года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Киеве.

Глава государства рассказал, что на прошлой неделе во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене он начал обсуждение об использовании российских замороженных активов для нужд Украины. "Мы видим положительную реакцию некоторых лидеров, которым я доказывал соответствующие аргументы", - сообщил Зеленский.

"Украина видит три главных пакета, на которые можно использовать эти деньги, если мы говорим об оружии. Поэтому, также хочется эти деньги использовать на некоторые социальные вещи, которые нужны нашему населению. Но, прежде всего, на оружие", - добавил президент.

В частности, во-первых эти средства частично можно использовать на финансирование оружия украинского производства.

Во-вторых, это финансирование европейского оружия, которое Украина не производит.

"И в-третьих - это американское оружие, которое не производит ни Украина, ни Европа. Прежде всего, это системы противовоздушной обороны", - подчеркнул Зеленский.

"То есть, на все это, частично, если мы сможем с партнерами дожать, а уже осталось не так много тех, кто скептически относится к использованию замороженных активов - их стало очень мало. Прямо совсем, слава богу... Если мы сможем все это дожать до конца года, то я думаю, что мы сможем все это сделать", - убежден Зеленский.

Судьба замороженных активов РФ

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия выступила с предложением предоставить Украине репарационный заем объемом 140 млрд евро за счет российских замороженных активов. Предлагается, что Украина возместит заем только после того, как РФ прекратит войну и оплатит послевоенные репарации.

В то же время, на прошлой неделе европейские лидеры обсуждали эту инициативу, но окончательного решения не приняли.

Как сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, лидеры стран-членов ЕС при обсуждении стремились "глубже погрузиться в суть" вопроса, чтобы подготовить финальное решение по этому вопросу.

