Для проведения "послевоенных" выборов с соблюдением всех норм Конституции и избирательного права, необходимо принять новый отдельный закон.

На сегодняшний день в Украине действует запрет проводить выборы во время правового режима военного положения. Однако старт выборам может дать указ президент об отмене этого правового режима, если его поддержит парламент.

Об этом сказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский в интервью Radio NV. "Есть на сегодняшний день четкие запреты - в законе о правовом режиме военного положения - о запрете проведения выборов. Более того, в Конституции есть императивная норма, которую мы не можем изменить, что в случае завершения срока полномочий парламента во время действия правового режима военного положения, его полномочия продолжаются до вступления полномочий Верховной Радой, избранной на первых выборах после отмены правового режима военного положения. То есть без отмены правового режима военного положения с точки зрения парламентских выборов, говорить о возможности их проведения оснований конституционных нет и быть не может, потому что Конституцию мы в условиях военного положения опять же изменить не можем. А даже если будет отменен правовой режим военного положения, то изменение Конституции очень сложная процедура, две сессии и так далее", - отметил Вениславский.

Поэтому, подчеркнул нардеп, говорить о возможности гипотетического проведения выборов без отмены правового режима военного положения, он бы не стал.

По мнению Вениславского, Зеленский имел в виду, что после перемирия будет отмена правового режима военного положения и уже потом организация и проведение выборов.

"Сигнал для парламента, который может поступить от президента, это, наверное, указ об отмене правового режима военного положения. Без этого указа, который должен быть утвержден парламентом, и для этого необходимо 226 голосов, никаких избирательных процессов начаться в принципе не может. Потому что есть целый ряд различных ограничений в различных законах - и о правовом режиме военного положения, и в избирательном кодексе, и в Конституции, которые не позволяют это сделать. Поэтому давайте ожидать, какие конкретно сигналы имел в виду Зеленеский. Я думаю, что он имел в виду, когда будет правовая основа для того, что все эти действия совершить", - сказал Вениславский.

По его словам, кроме того, для проведения "послевоенных" выборов с соблюдением всех принципов, норм Конституции, избирательного права и международных избирательных стандартов, необходимо принять новый отдельный закон.

"Закон, наверное, это можно даже назвать эдхок к конкретным послевоенным выборам. Мы неоднократно говорили, что работа над моделью такого законопроекта, над основными положениями, ведется уже, наверное года полтора-два. И на разных форумах обсуждаются ключевые моменты, а именно то, о чем мы опять же неоднократно говорили - это безопасность участников избирательного процесса. Потому что когда нет безопасности, будет очень сложно обеспечить свободу волеизъявления и организовать все демократические процедуры для того, чтобы ни у кого не возникло каких-то обвинений в том, что избранные органы власти, будь то президент, парламент или органы местного самоуправления, будут сомнительно легитимными. Поэтому это будет ключевая задача в будущем законе", - подчеркнул Вениславский.

Выборы в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский на днях сказал, что готов провести выборы в Украине, если будет перемирие. При этом он подчеркнул, что выборы должны состояться согласно Конституции даже если это сложно.

