'Мы готовы': Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине

Парламентские должны были пройти в 2023-м, президентские - в 2024-м, но их отложили из-за вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы, если будет перемирие. Он подчеркнул, что выборы должны состояться согласно Конституции.

"Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции", - сказал президент в интервью Fox News.

Он уточнил, что выборы возможны только при условии сотрудничества с партнерами и при наличии гарантий безопасности.

"Мы можем провести выборы, если сможем сделать это вместе с нашими партнерами и при условии гарантий безопасности", - добавил украинский лидер.

Выборы в Украине - главные препятствия

Выборы в Украине пока не происходят из-за военного положения, которое длится с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Официально очередные парламентские выборы должны были состояться осенью 2023 года, а президентские - весной 2024-го. Но обе кампании заморожены до тех пор, пока продолжается военное положение.

Конституция запрещает проведение любых выборов во время военного или чрезвычайного положения. Это касается как парламентских, так и президентских.

Часть территорий Украины остается под оккупацией, другие находятся под постоянными обстрелами. Обеспечить работу избирательных участков и безопасность избирателей практически невозможно.

Кроме того, миллионы украинцев выехали за границу в качестве беженцев, и организация голосования для них затруднена. Внутри страны тоже немало людей переместились в другие регионы, что создает юридические и организационные проблемы.

В то же время западные партнеры признают, что выборы во время войны были бы нелегитимными и опасными. Впрочем, они отмечают, что после завершения военного положения Украина должна как можно быстрее вернуться к демократическому избирательному процессу.

