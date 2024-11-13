Виталий Саенко

В частности, США не смогут быть великой страной и одновременно оставить Украину на уничтожение в войне, которую ведет Россия, Иран и Северная Корея, считает политик.

Вероятность отказа новоизбранного президента США Дональда Трампа от поддержки Украины равна нулю. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в эфире на Радио NV.

В частности, у Подоляка спросили, насколько он оценивает вероятность того, что США прекратят оказывать Украине поддержку после инаугурации Дональда Трампа.

"Я считаю, что вероятность близка к нулю, что это произойдет", - считает Подоляк.

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Советник руководителя ОП добавил, что с прагматической точки зрения надо принимать во внимание заявления Трампа о том, что новый президент стремится увеличить репутационный вес Соединенных Штатов, чтобы США вернулись к концепции великой страны, которая тотально доминирует.

"Я себе не совсем представляю, что можно сделать вид - давайте оставим Украину, чтобы она один на один воевала с триумвиратом, с классическими агрессорами, со странами, против которых Соединенные Штаты всегда проводили масштабные информационные кампании, доказывая, что эти страны не являются адекватными и сопоставимыми современному миру. Это Россия, Северная Корея и Иран", - подчеркнул Подоляк.

Так, он не уверен, что США позволят этим трем странам уничтожать Украину, и в стороне считать себя великой страной.

Также советник ОП отметил, что одно дело - это заявления, которые делаются во время избирательной кампании, чтобы отделиться от позиции действующей администрации Джо Байдена, а другое дело - это формирование администрации Трампа, которая будет выстраивать стратегию мощной, доминирующей и лидерской страны.

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По мнению Подоляка, Россия хочет фундаментально перестроить мировое политическое пространство и чтобы доминировать в нем через насилие и хаос.

В такой ситуации, он убежден, что у команды Трампа будет другая риторика и дела после углубления в понимание этих рисков.

При этом, советник руководителя ОП отметил, что уже есть признаки, что Украина правильно выстраивает коммуникацию на уровне президентов. В этом году между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом происходили телефонные звонки и уже была проведена встреча в Нью-Йорке. Подоляк добавил:

"Должны быть хорошие коммуникации на уровне президентских администраций и это также сегодня выстраивается для того, чтобы можно было без искажения доносить позицию, для того, чтобы не было спекуляций вокруг этой позиции".

По его словам, Трамп лично достаточно активно погружается в проблематику, и важно, чтобы он имел первоисточник и понимал природу войны России против Украины, а также природу самой РФ.

"Было бы желательно, чтобы Соединенные Штаты, так же как и европейские страны, немножко иначе начали смотреть на Россию, немножко глубже начали ее изучать, немножко глубже начали понимать отличие Путина, каким он был при первой каденции Трампа, и эти психические изменения, которые Путин прошел уже во время полномасштабного вторжения, и то, каким он сегодня является, и почему этот человек недоговороспособен тотально", - сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что США и другие партнеры Украины должны понимать, что Путин живет в искривленном мире и что этот мир никак не пересекается с современной цивилизацией.

В то же время у Подоляка спросили об альтернативах Украины в случае наиболее пессимистического сценария, при котором США прекратят вообще поддерживать Украину.

"У нас есть три направления, по которым в любом случае надо работать, даже если вы хотите анализировать самый пессимистический сценарий", - отметил Подоляк.

По его убеждению, любой сценарий не касается самоизоляции Украины.

В частности, Украина имеет европейских партнеров и Европа сегодня иначе понимает риски со стороны РФ. Европейцы продолжают инвестировать деньги в собственные программы по безопасности.

"В Европе есть изменение риторики и есть очевидное понимание всех проблем, если будут дальше в Европе, если Россия не проиграет эту войну", - добавил он.

Вместе с тем, он обратил внимание на развитие внутреннего милитарного производства в Украине.

Также Подоляк считает, что даже при самых пессимистических сценариях, Украине надо продолжать максимально масштабно публично и непублично коммуницировать с США, и не только на уровне президентов.

Украина и США - последние новости

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила 1,35 миллиарда долларов гранта от США. По его словам, такие средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

В то же время представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что Минобороны США имеет еще 9,3 миллиардов долларов на помощь Украине. Он отметил, что с апреля до середины октября Штаты поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов, 67% средств противовоздушной обороны и 60% других огневых возможностей.

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