Политик также обвинил Украину в хищении европейских средств.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет первым, кто выступит против членства Украины в ЕС. Об этом он сказал в интервью, отрывок из которого опубликовал у себя на странице в Facebook.

По его словам, страны Европы якобы не знают, куда были потрачены средства, которые Европейский Союз предоставил Украине за время войны.

"Мы не видим, что происходит в Украине. Помните, сколько шума было, когда я осмелился сказать, что надо остерегаться коррупции в Украине, потому что мы не знаем, сколько денег там украли", - отметил Фицо.

Политик добавил, что на сегодня ЕС предоставил Украине 177,5 млрд евро, но европейские государства "не имеют представления, куда все это делось".

"А теперь есть еще один план и об этом будет очень серьезное заседание Европейского совета. Влить еще десятки миллиардов евро в Украину, но прежде всего на оружие. Я не хочу иметь с этим ничего общего. В часовом разговоре я сказал Антониу Коште (председатель Европейского совета - УНИАН): "Господин председатель, я буду сидеть с тобой до января в Европейском совете, но как премьер-министр я никогда не соглашусь ни на одно финансовое решение для Украины, направленное на покупку оружия и дальнейшие убийства"", - подчеркнул словацкий премьер.

Также он добавил, что сейчас Европейский Союз переживает "большой кризис".

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос поддержала вступление Украины в ЕС и объяснила, почему это нужно для Европы. Она считает, что членство в Евросоюзе могло бы обеспечить "защиту территории Украины миром".

"Я не могу представить, что мы сможем жить в безопасности в Европе, если в соседней стране идет война", - добавила еврокомиссар.

Также сообщалось, что Украина получила план действий по вступлению в ЕС, который состоит из 10 основных пунктов. Приоритетными пунктами плана действий являются борьба с коррупцией и судебная реформа.

