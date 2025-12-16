Большинство стран-членов ЕС подтвердили, что Украина достигла прогресса в выполнении требований Брюсселя, но вето Венгрии не дает начать переговоры о вступлении.

Венгрия, которая против вступления Украины в Европейский Союз, блокировала ежегодное заявление ЕС о ее расширении, сообщает Deutsche Welle.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддержало положительную оценку усилий Украины на пути к евроинтеграции на консультациях в Брюсселе, которые проходили во вторник, 16 декабря.

Министр по делам Европы Мари Бьерре отметила, что другие государства, являющиеся членами Евросоюза, подтвердили, что Украина достигла прогресса в выполнении требований Брюсселя.

"26 стран-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а Украина выполняет обещания", - цитирует слова Бьерре агентство dpa.

Поэтому, поясняется в статье, вето Венгрии означает, что Украина по-прежнему не может начать формальные переговоры о вступлении в ЕС.

"Это означает, что Украине предоставляются конкретные указания, как именно она должна осуществлять реформы, чего она должна достичь и каких результатов большинство государств-членов ожидают от этой страны", - пояснила министр по делам Европы.

При этом, Бьерре уверена в том, что Киев способен достичь быстрого прогресса, если бы Венгрия сняла свое вето.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет первым, кто выступит против членства Украины в Евросоюзе. По словам Фицо, на данный момент ЕС предоставил Украине 177,5 млрд евро, но страны Европы "не имеют представления, куда все это делось". Фицо добавил, что по этой причине он против предоставления дальнейшей финансовой поддержки, особенно на оружие для Украины. По словам премьера Словакии, сейчас Евросоюз "переживает большой кризис".

Также мы писали, что Украина получила согласованный план действий, который должен подтвердить готовность страны к вступлению в Евросоюз. Известно, что этот план состоит из 10 пунктов. Также во Львове 11 декабря на неформальной встрече министров по европейским делам стран ЕС по общим вопросам был запущен так называемый механизм "фронтлоудинга". Он позволяет Украине работать в рамках "переговорных кластеров".

