Песков: Война в Украине может прекратиться 'в любой момент' при одном условии

В Кремле заявили, что война может закончиться "в любой момент", а Путин якобы готов к встрече с Зеленским.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемая "специальная военная операция" ("СВО") России в Украине может прекратиться "в любой момент".

"СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет решение. Какое – ему известно", – заявил Песков в комментарии российским пропагандистам, цитирует "РИА-Новости".

При этом представитель Кремля не уточнил, о каком именно решении идет речь, но вновь заговорил о возможной встрече диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского

"Путин говорил, что готов встречаться с Зеленским в Москве или в любом другом месте", – заявил Песков.

Напомним, Путин во время мероприятий, посвященных Дню Победы 9 мая, заявил, что, по его мнению, война против Украины "подходит к концу". Это стало одним из первых подобных сигналов со стороны Кремля за все время полномасштабного вторжения.

Как отмечает CNN, заявление прозвучало после длительного выступления Путина о провалившихся переговорах в начале 2022 года и оказалось необычно коротким. При этом журналисты подчеркивают, что российский лидер редко делает случайные или спонтанные заявления, особенно по вопросам войны.

Военный эксперт Павел Нарожный заявил, что РФ сможет захватить Донецкую область в единственном случае – если им удастся прорвать украинскую оборону на одном из направлений. Однако их тактика по сбросу КАБ не приводит к каким-либо серьезным прорывам.

