Президент подчеркнул, что Украина не хочет этого делать, но вынуждена.

Рядовые россияне должны почувствовать дискомфорт из-за войны против Украины, чтобы начать задавать вопросы своей власти. Как передает корреспондент УНИАН, так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение о взрывах на энергообъектах в российском городе Белгород, где начались проблемы со светом.

В частности, у президента Украины спросили, может ли он подтвердить атаку на энергетические объекте в городе Белгород на российской территории.

"Русские даже не понимают цену всех этих блэкаутов, темных ночей, всех вызовов, которые испытывают граждане Украины, и проходят во времена этой войны. И здесь вопрос даже не к их морали, которой нет, а вопрос к физическому ощущению. Украина не убивает гражданское население, не охотится за гражданским населением врага, абсолютно. Но они должны понимать цену этому", - отметил Зеленский.

Видео дня

Как подчеркнул глава государства, он считает справедливым, что Украина отвечает и бьет по военным объектам на территории РФ, а также по энергетическим объектам, благодаря которым Россия "продает свои энергоресурсы, а затем использует эти деньги исключительно на войну".

"Поэтому, я считаю, что Украина делает абсолютно справедливые шаги. Мы бы с удовольствием этого не делали. Мы бы с удовольствием хотели бы, чтобы не было войны, но "русские" этого не хотят, пока что. И поэтому, эту войну может остановить только давление. Давление многовекторное", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, по мнению президента Украины, на сегодня давления от стран Запада не хватает.

"И единства в этом давлении, я считаю, также не хватает. Больше давления от Соединенных Штатов, больше давления от Европы, и глобального юга мы даже, пока что, даже не чувствуем. Их давления на Россию, чтобы они остановились", - сказал Зеленский.

Еще одним вектором глава государства назвал общество в РФ.

"Они убивают нас. Им не может быть комфортно. А когда им не будет комфортно - они начнут задавать вопросы к своему руководству. Пока что так", - сказал Зеленский.

Блэкауты в Белгороде

Как сообщал УНИАН, в начале сентября президент Зеленский заявил, что Украина не будет молча сидеть в темноте из-за российских ударов по украинской энергетике.

После очередного массированного налета российских дронов и ракет, в том числе и по объектам украинской энергетики, 28 сентября по главной ТЭЦ города Белгороде прилетели ракеты, и в городе произошел блэкаут.

Накануне ситуация повторилась: сначала массированный российский удар по Украине, а чуть позже - блэкаут в Белгороде.

Вас также могут заинтересовать новости: