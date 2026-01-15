Именно Россия, а не Украина, отвергает мирный план Трампа, - премьер Польши

Именно Российская Федерация, которая продолжает осуществлять ракетные атаки против украинских городов, отвергает план завершения войны, разработанный при участии администрации президента США Дональда Трампа. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в сети X.

"Именно Россия отклонила мирный план, подготовленный Соединенными Штатами, а не президент Украины Владимир Зеленский", - подчеркнул Туск.

Как отметил польский премьер, единственным ответом России стали дальнейшие ракетные атаки на украинские города.

"По этой причине единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете", - добавил Туск.

Как сообщал УНИАН, глава Белого дома Трамп в интервью для Reuters утверждал, что якобы инициатор войны, российский диктатор Владимир Путин "готов к заключению соглашения". При этом, по мнению президента США, Украина якобы менее готова к заключению такого соглашения. Также Трамп заявил, что Зеленский якобы помешал прекращению крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

Между тем, регулярные российские воздушные атаки ракетами и дронами привели к значительным разрушениям украинских объектов критической инфраструктуры, призванных обеспечивать теплом и светом жилища украинских граждан. В энергетике Украины вводится режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 14 января только в Киеве без отопления оставалось около 400 многоэтажек.

