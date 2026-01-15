Именно Россия, а не Украина, отвергает мирный план Трампа, - премьер Польши

Сейчас единственным вариантом действий является усиление давления на Россию.

Именно Российская Федерация, которая продолжает осуществлять ракетные атаки против украинских городов, отвергает план завершения войны, разработанный при участии администрации президента США Дональда Трампа. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в сети X.

"Именно Россия отклонила мирный план, подготовленный Соединенными Штатами, а не президент Украины Владимир Зеленский", - подчеркнул Туск.

Как отметил польский премьер, единственным ответом России стали дальнейшие ракетные атаки на украинские города.

"По этой причине единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете", - добавил Туск.

Как сообщал УНИАН, глава Белого дома Трамп в интервью для Reuters утверждал, что якобы инициатор войны, российский диктатор Владимир Путин "готов к заключению соглашения". При этом, по мнению президента США, Украина якобы менее готова к заключению такого соглашения. Также Трамп заявил, что Зеленский якобы помешал прекращению крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

Между тем, регулярные российские воздушные атаки ракетами и дронами привели к значительным разрушениям украинских объектов критической инфраструктуры, призванных обеспечивать теплом и светом жилища украинских граждан. В энергетике Украины вводится режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 14 января только в Киеве без отопления оставалось около 400 многоэтажек.

