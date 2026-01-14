Зима как оружие: Путин пытается заморозить Украину до покорности, - Atlantic Council

Массированные удары по энергосистеме оставили миллионы украинцев без света и отопления, пока Путин пытается использовать зиму как оружие.

Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население, пишет Atlantic Council.

13 января заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник после очередного массированного обстрела городов по всей стране подтвердил, что Россия в полную силу развернула усилия по уничтожению украинской энергетической инфраструктуры.

"Сегодня Россия начала атаку всего через пять дней после предыдущего бомбардировки, используя беспилотники и баллистические ракеты. Мы видим, что враг в полную силу разворачивает свои силы для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины", – подчеркнул Колесник.

Особенно мощный удар принял на себя Киев. По словам генерального директора "Укрэнерго" Виталия Зайченко, около 70% из примерно 3,5 миллиона жителей столицы во вторник остались без электроснабжения. Значительное количество квартир также не имело отопления на фоне морозной погоды.

"Россияне пытаются отключить город и заставить людей выехать за пределы Киева", – сказал он в комментарии Kyiv Independent.

Киев стал одним из многих населенных пунктов, где введены аварийные и плановые отключения электроэнергии, которые местами длятся более суток. Под ударами также оказались энергетические объекты, обеспечивающие Одессу, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы, Чернигов и другие крупные города.

Аналитики отмечают, что это не первая попытка Кремля использовать холодный сезон как оружие. Россия начала массированные воздушные удары по гражданской энергетике еще в октябре 2022 года, заложив тактику, которую повторяет каждую зиму. В то же время нынешние разрушения энергосистемы Украины считаются самыми серьезными за все время полномасштабной войны.

"Хотят нас сломать"

Во многих регионах страны звуки генераторов стали привычным фоном зимы. Украинцы массово устанавливают резервные источники питания и пользуются портативными газовыми плитами, адаптируясь к длительным отключениям света и тепла.

На фоне этих атак Киев подчеркивает острую необходимость в международной поддержке. Ожидается, что ближайшие недели станут одними из самых тяжелых для гражданского населения с начала войны, испытывая стойкость украинцев на пределе возможного.

"Я думаю, что россияне хотят нас сломить. Они хотят сделать украинцев злыми и несчастными, чтобы мы вышли на протесты, но этого не произойдет", – сказала киевлянка Валентина Вертелецкая в комментарии британской газете The Guardian.

По ее словам, давление только укрепляет общество, а война показывает истинную сущность людей – в частности готовность помогать друг другу.

Эксперты считают, что массированные удары по гражданской инфраструктуре являются одной из немногих стратегий, на которые сейчас делает ставку Владимир Путин, пытаясь достичь прорыва на фоне отсутствия успехов на фронте. По оценкам, в 2025 году Россия захватила менее 1% украинской территории, понеся при этом огромные потери, и до сих пор ведет бои за населенные пункты вблизи линии фронта по состоянию на февраль 2022 года.

Ситуация в украинской энергетике

Как сообщал УНИАН, в результате ракетного удара россиян по киевской ТЭЦ-5 объект получил серьезные повреждения – по ней ударили 5 ракет. На ТЭЦ-5 произошли такие повреждения, что очень трудно перезапустить подачу теплоносителя по сети.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что Россия изменила тактику ударов по Украине, потому что поняла, что общенационального блэкаута она не может осуществить, поэтому выбрала для интенсивных ударов три наиболее энергодефицитных региона.

