Украина почти наверняка в ближайшем будущем не станет членом НАТО, поэтому нужно рассмотреть альтернативные варианты, гарантирующие безопасность нашему государству. Об этом экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube-канале, назвав три наиболее реальные и надежные гарантии безопасности.

Он отметил, что первой гарантией должны стать системные, масштабные и понятные поставки оружия для ВСУ со стороны США и ЕС.

"Не общие слова, что в течение следующих 10 лет Америка и Европа будут поддерживать ВСУ в их развитии, а очень конкретные. Ежегодно, например, две батареи ПВО, или 2 миллиона снарядов, танки, дроны, ракеты, и так в течение 10 лет", - отметил он.

Это даст силу ВСУ для обороны Украины, подчеркнул Кулеба.

Вторая гарантия безопасности, по словам экс-главы МИД, - это членство Украины в Европейском Союзе.

"Потому что эта война началась в 2014 году и переросла в полномасштабное вторжение России по одной простой причине: потому что Путин верил в то, что Украина, это буферная зона, которую он имеет право забрать себе", - рассказал Кулеба.

Он отметил, что для того, чтобы устранить эту угрозу, есть два пути. Это исчезновение России, или включение Украины в ЕС, чтобы Путин понял, что Украина не буферная зона, а часть Европы.

Кулеба добавил, что ЕС создавался, в том числе, как оборонный союз, просто его не развивали. Но, в юридическая основа для этого есть, и в перспективе, из ЕС можно построить организацию, подобную НАТО.

И третья гарантия безопасности, по его словам, - это восстановление Украины и ее финансовая поддержка в течение ближайших лет. Кулеба отметил, что только стабильность внутри государства поможет в проведении необходимых реформ, без "сползания" в политический популизм.

Он отметил, что очень важно дать возможность украинскому бизнесу восстановиться после войны. "Поскольку, я всегда это говорил, только там сила - в украинской армии, в украинских предпринимателях", - подчеркнул он.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина изначально хотела получить гарантии безопасности в виде вступления в НАТО, чтобы избежать повторного нападения РФ, но партнеры из США и Европы этот вариант не поддержали.

Поэтому Украина настаивает на двусторонних гарантиях безопасности по принципу статьи 5 НАТО между Украиной и США, и гарантиях безопасности от европейских стран, а также других стран - Канады, Японии и т.д. - чтобы не начался еще один приход российской агрессии.

