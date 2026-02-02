В Украине ответили на желание президента ФИФА вернуть Россию в международный футбол

Ситуацию прокомментировали, в частности, в УАФ.

Россия продолжает убивать мирных граждан Украины и не желает прекращать войну. При таких обстоятельствах не может быть и речи о возвращении российских команд в международный футбол, подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол – Россия их убила. И она продолжает убивать еще больше, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну", – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.

По убеждению главы МИД, "будущие поколения будут считать это позором, подобным Олимпиаде 1936 года".

Как отреагировали в Украинской ассоциации футбола

Украинская ассоциация футбола в своем заявлении призывает ФИФА и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию футбольных органов относительно отстранения россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война РФ против Украины:

"Военные действия на территории Украины продолжаются, ситуация не улучшилась, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизнь мирного населения. Россияне продолжают наступать на линии соприкосновения".

Кроме того, отмечается, что из-за постоянных обстрелов населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла.

"Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований", – подчеркнули в УАФ.

Возвращение российских спортсменов на международную арену

Как сообщал УНИАН, президент ФИФА Инфантино выступил за возвращение российских команд, потому что, по его мнению, санкции против российских футболистов "принесли еще больше разочарования и ненависти".

Ранее спортсмены из России и Беларуси получили полноценный допуск к соревнованиям по тхэквондо. Им разрешили выступать под национальными флагами и с гимном.

