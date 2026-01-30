Стратегия Российской Федерации в ближайшем будущем, во-первых, заключается в том, чтобы, пожертвовав огромным количеством людей, постепенно продвигаться на фронте. Во-вторых, атаками на инфраструктуру заставить украинское общество согласиться на любые условия соглашения. В-третьих, запугивая Европу, заставить ее прекратить поддержку Украины. А если не получится, то дождаться прихода к власти евроскептических антиукраинских популистов.

В-четвертых, обещаниями фантастически выгодных бизнес-проектов держать президента США Дональда Трампа подальше от инструментов давления на Россию.

Стратегия Украины, в свою очередь, заключается в том, чтобы, во-первых, убивать больше российских оккупантов, чем Москва способна мобилизовать. Во-вторых, дальними и средними ударами выбивать в России логистику, военное производство и ценные невозобновляемые ресурсы (самолеты, ПВО и т.д.). В-третьих, дальними ударами выбивать нефтепереработку и нефтеэкспорт, загоняя российскую экономику в дефицит. В-четвертых, склонить Европу к более активным действиям. В-пятых, постоянными дипломатическими танцами держать Трампа подальше от инструментов давления на Украину.

Стратегия США в то же время заключается в том, чтобы, надавив на слабого (в их представлении - это Украина), быстро принудить его к соглашению на условиях сильного, обеспечив себе лавры миротворца, возможность сосредоточиться на других вопросах и гарантию, что Российская Федерация не коллапсирует и не попадет в руки Китая.

Кроме того, США нужно разбить европейское единство, чтобы Европа не стала центром силы.

В такой ситуации стратегия Европы заключается в том, чтобы выиграть время на перевооружение и развертывание вооруженных сил, на внутриполитическую и европейскую консолидацию, на то, чтобы пересидеть президентство Дональда Трампа.

Стратегия Китая заключается в том, чтобы дождаться ослабления всех сторон, окончательного разрыва США с Европой, окончательного ослабления России и получить необходимые ресурсы, рынки сбыта и площадки развития без силовых действий.

Стратегия всех остальных заключается в том, чтобы половить рыбу в мутной воде.

В этой системе координат мы будем жить в 2026 году.

Валерий Пекар, предприниматель, общественный деятель, публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы