Третий раунд российско-украинских переговоров планируется провести в максимально короткие сроки.

В четверг, 3 марта, завершился второй раунд украинско-российских переговоров. Михаил Подоляк подвел их итоги.

Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров.

"К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. И единственное, что я могу сказать: обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находятся в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, возможностью эвакуации", - заявил он.

Третий раунд российско-украинских переговоров планируется провести в максимально короткие сроки.

Единственное, стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращением огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится.

"То есть не везде, а только в местах, где будут находится собственно самы гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращение огня на время проведения эвакуации", - подчеркнул Подоляк.

С этой целью в ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля на белорусско-украинской границе прошел первый раунд переговоров между представителями Украины и РФ относительно немедленного прекращения огня и отвода войск с территории Украины. Они длились шесть часов.

1 марта президент Владимир Зеленский заявил, что "не чувствует конкретики" от первого раунда переговоров между делегациями Украины и Российской Федерации. Также глава государства подчеркнул, что Россия должна перестать бомбить украинские города до того момента, как могут начаться содержательные переговоры по режиму прекращения огня.