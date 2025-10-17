В Украине много военных полигонов осталось еще от советской армии и враг о них знает.

В Украине ситуация с полигонами для обучения военных является ненормальной, поскольку в результате вражеских "прилетов" есть много жертв.

Об этом сказала народный депутат Анна Скороход в ютуб-канале "Суперпозиция". "У нас так и осталась советская армия с "yes" и "так точно"... Более того, у нас "прилеты" по полигонам, но никто не меняет локации. "Прилетает" в одно место. "Прилетело", восстановили и снова там", - отметила она.

По ее словам, полигоны в большинстве остались с советских времен и о них все знают, в том числе россияне. "Это ни для кого не секрет. Оно все на карте нарисовано", - добавила нардеп.

Скороход отметила, что вражеские дроны и ракеты "прилетают" в одни и те же места, в частности, на полигон в Черниговской области, но ничего не делалось. "Там было бешеное количество жертв. Что-то менялось? На сегодняшний день как будто его будут перемещать куда-то", - добавила она.

По ее словам, необходимо применять меры безопасности, в частности, проживание, питание личного состава надо перемещать под землю, чтобы не было возможности "поражения военных на полное уничтожение".

Скороход отметила, что должно быть рассредоточение военных, а иногда на полигонах нет никаких подземных укрытий, а "рассредоточиваются" бойцы, просто разбегаясь по лесу. "Вот и все укрытия. Это нормально? Нет, это не нормально", - подчеркнула нардеп.

Удары россиян по полигонам

Как сообщал УНИАН, в июне спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщал, что россияне нанесли удар по временному тренировочному полигону механизированнойбригады ракетой "Искандер-М". Этот полигон был расположен в Херсонской области и в результате удара тогда погибли трое военных, еще 11 были ранены.

Вчера, 16 октября, россияне нанесли новый удар по одному из учебных полигонов ВСУ. Оперативное командование "Юг" отмечало, что потерь избежать не удалось.

