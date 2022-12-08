В настоящее время РФ активно возводит линии обороны в оккупированном Крыму, опасаясь наступления украинских войск.

Во временно оккупированном Крыму заморожено строительство всех социальных объектов из-за нехватки бетона.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым (АРК) Тамила Ташева, передает Би-би-си.

Оккупационные власти аннексированного Россией полуострова заявляют, что причиной нехватки бетона стал дефицит цемента, возникший из-за ряда причин.

Видео дня

На комбинате "Стройиндустрия", который является единственным в Крыму производителем цемента, ведутся ремонтные работы. А поставки цемента из РФ, в частности, из Новороссийска нарушены из-за проблем с логистикой.

По словам Ташевой, главная причина заключается в том, что Россия сейчас интенсивно возводит линии обороны в Крыму, вероятно, опасаясь наступления украинских войск.

"Интересно узнать, куда делся весь бетон в Крыму? Насколько стало известно, бахчисарайский цементный завод "Индустрия" первоочередно обеспечивает так называемого приоритетного заказчика – минобороны РФ", - сказала постпред президента Украины по АРК.

После частичного разрушения Керченского моста большая часть доставок на полуостров стала осуществляться через паромную переправу.

По мнению Ташевой, приоритет в настоящий момент отдается производству противотанковых заграждений, которое недавно началось на одном из предприятий Симферопольского района.

По ее словам, в аннексированном Крыму сейчас много чего не хватает - в том числе, и порядка двух тысяч медиков.

Оккупация Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу" с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

Участие во втором саммите Международной "Крымской платформы" 23 августа 2022 года приняли около 60 стран и международных организаций. Участники второго саммита призвали Россию обеспечить немедленный вывод всех своих военных сил и военной техники по всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Вас также могут заинтересовать новости: