После саммита в Вашингтоне Путин неожиданно оказался в сложной ситуации.

На встрече в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и его союзники вернули себе позиции в отношениях с американским президентом Дональдом Трампом. В результате росийский диктатор Владимир Путин неожиданно оказался в сложной ситуации, пишет The Telegraph.

Правильный костюм и личное письмо

В прошлый раз в Овальном кабинете в феврале наряд Зеленского возмутил американцев. Однако на этот раз ему удалось и сохранить свою целостность, и сделать жест уважения, надев чёрную куртку, как он это сделал на похоронах Папы Франциска в апреле.

"Трамп был польщён и явно был в восторге. Более того, когда тот же репортер, который так грубо напал на него в прошлый раз, похвалил его новый наряд, Зеленский справился с этим достойно. "Вы в том же костюме", — заметил он с обезоруживающей улыбкой. "Я изменился. Вы — нет". Все смеются; Репортер, похоже, не почувствовал удара ножом, но всем остальным послание было ясно", - пишет издание.

Отмечается, что таков был modus operandi Зеленского и европейцев: оказывать Трампу необходимое ему почтение и лесть, одновременно занимая позицию, которая оказывала давление на их противников.

Также был использован еще один приём — передачу письма жены Зеленского первой леди. Это был намёк на то, как Мелания писала Путину с призывом защитить детей.

"Это не вам, а вашей жене", — сказал украинский лидер, вручая письмо Трампу, который тепло его принял.

"И по замыслу, и по постановке это было идеально: использовать жест поддержки со стороны Соединённых Штатов таким образом, чтобы он был очень личным для президента. С психологической точки зрения, это, очевидно, было задумано для того, чтобы привлечь Трампа на свою сторону", - пишет издание.

Дипломатическая победа

The Telegraph подчеркивает, что хотя общая картина не идеальна для Украины, но по сравнению с саммитом на Аляске, европейский альянс добился важных стратегических успехов.

Кроме того, Зеленский, похоже, убедил президента США в своей искренней заинтересованности в мире, а не в препятствовании ему, в чем Трамп несправедливо обвинил его в прошлый раз.

Это проложило путь к, пожалуй, самому значительному прорыву на сегодняшний день: отказу Трампа исключить возможность ввода американских войск в качестве гарантии безопасности. "Они [Европа] — первая линия обороны, потому что они там… но мы тоже собираемся им помочь. Мы будем участвовать", - сказал он.

Кроме того, Трамп подтвердил, что начал подготовку к встрече Зеленского и Путина, и это еще одна победа Украины и союзников.

"Встреча означала бы молчаливое признание Путиным статуса Зеленского как законного главы государства, что, безусловно, не понравилось бы россиянам".

Как пишет издание, фактически понедельник можно было бы записать как тихую дипломатическую победу Украины.

"Впервые за последние недели Путин, возможно, оказался под давлением. Если он ответит на эти посягательства на его власть срывом сделки или любых будущих переговоров, он может сделать себя виновной стороной. Это может вызвать ответные меры со стороны Белого дома, который отчаянно хочет положить конец войне", - пишет The Telegraph.

Встреча в Вашингтоне

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что разговор президента Украины Владимира Зеленского, других европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом был очень детальным и откровенным.

Ермак добавил, что как справедливо отметил Зеленский, это была лучшая встреча с Президентом США.

Также, по словам Ермака, Трамп лично подтвердил, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Он заверил, что над этим наши команды готовы работать уже с завтрашнего дня.

