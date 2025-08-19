Чтобы дата 19 августа прошла счастливо, соблюдайте народные обычаи дня.

Дата 19 августа связана с интересными народными верованиями и считается удачной для военных. На международном уровне этот день с энтузиазмом встречают фотографы. А сторонники староцерковного стиля отмечают большой православный праздник сегодня.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на эту дату День гуманитарной помощи. Цель инициативы - проповедовать международную взаимовыручку и важность поддержки стран, пострадавших от кризиса, катастроф и войны, в число которых входит и Украина.

Какой праздник 19 августа могут знать мастера фотоаппаратов, поскольку празднуют Всемирный день фотографии. По всей планете проводятся выставки и конкурсы лучших снимков.

У сегодняшнего дня есть именинники, заслужившие мировую славу, и среди них можно вспомнить поэта Джона Драйдена, авиконструктора Оруэлла Райта, дизайнера Коко Шанель, физика Вилларда Бойл и футболиста Марко Матерацци.

Какой сегодня праздник в Украине

В эту дату родилось четверо талантливых украинцев - театральный актер Борис Мирус, писатель Олесь Донченко, писательница Мария Галич и морской пехотинец ВСУ, обладатель звания Героя Украины Виталий Скакун.

Одна профессия 19 августа отмечает свое торжество. Рабочий праздник сегодня в Украине - это День пасечника. Поздравьте и поблагодарите знакомых пчеловодов, ведь без них в магазинах не было бы мёда.

Какой сегодня праздник церковный

Раньше в эту дату наступало Преображение Господне, важное событие, в честь которого в церкви освящали сезонные продукты и устраивали богослужения.

Сейчас ПЦУ пользуется новым церковным календарем, и в нем праздники сегодня посвящена праведному Андрею Стратилату и ещё двум тысячам мучеников.

Что за праздник сегодня в народе

Нашим предкам узнать погоду помогали приметы и поговорки:

если среди дня позакрывались цветы, скоро пройдет дождь;

если сухо, то и сентябрь ожидается засушливым;

дует холодный ветер - признак ранней осени;

крупная роса означает, что уродится овес.

Верующие, знающие, какой сегодня церковный праздник, могут обратиться святому Андрею за помощью в защите солдат. Ему произносится молитва о воинах и пропавших без вести военных.

Существует пословица, что после Преображения разрешается есть яблоки и закрывать их на зиму. Крестьяне после 19 августа копали свеклу, морковь, молодую картошку и другие корнеплоды, из которых готовили домашний борщ в печи. На пасеках собирали мёд, ложку которого обязательно надо съесть для хорошего самочувствия.

Что нельзя делать сегодня

Как гласят давние верования, 19 августа - праздник, несчастливый для любых финансовых дел, торговли и ремонта. Есть ещё несколько запретов - не стоит делиться планами на будущее (не сбудутся), заниматься рукоделием и ссориться с родными, иначе из дома уйдет счастье.

Вас также могут заинтересовать новости: