Новое исследование ученых опровергает прежнюю теорию о температуре Урана.

Температура Урана оказалась более высокой, чем считалось ранее. Это побудило ученых вернуться к более детальному изучению планеты, пишет IFLscience.

В издании напомнили, что исследователи наблюдали за Ураном вблизи только один раз, когда "Вояджер-2" пролетал мимо него на пути из Солнечной системы в 1986 году. Тогда космический аппарат отправил загадочные данные о планете, которая и без того считалась странной.

Одним из главных ранних открытий стало то, что Уран, по-видимому, не излучает много тепла. Данные, которые предоставил ученым "Вояджер-2", навели их на мысль, что эта планета не излучает тепла, кроме отраженного солнечного света. Тем не менее новое исследование, проведенное учеными из Университета Хьюстона, доказало, что космический аппарат мог ввести исследователей в заблуждение.

Видео дня

"Исследование баланса радиационной энергии и внутреннего тепла имеет решающее значение в астрономии, планетологии и атмосферных науках, поскольку помогает нам понять погоду на планетах, динамику климата и процессы, определяющие формирование и эволюцию планет. Уран с его экстремальным наклоном оси и загадочным энергетическим балансом представляет собой особенно интересный случай", - говорится в заявлении команды ученых.

Исследователи использовали наблюдения телескопа с 1950 по 2022 год, а также провели моделирование, чтобы раскрыть загадку Урана. Они выяснили, что эта планета излучает примерно на 12,5% больше тепла, чем поглощает от солнечного света.

"Это означает, что Уран все еще медленно теряет остаточное тепло из своей ранней истории, что является ключевым элементом головоломки, помогающим нам понять его происхождение и то, как он изменился с течением времени", - заявила Синьюэ Ван, первый автор исследования.

Ученые объяснили, что тот факт, что для Урана излучаемая тепловая энергия превышает поглощаемую солнечную энергию, указывает на дефицит радиационной энергии.

Исследователи подчеркнули, что Уран все же выделяет значительно меньше тепла, чем другие гиганты Солнечной системы - Юпитер, Сатурн и Нептун. Эти планеты могут излучать столько же тепла, сколько получают от солнечного света через внутренние источники.

Ученые предположили, что в течение сезонов на Уране могут происходить значительные изменения. Вероятно, именно поэтому "Вояджер-2" не обнаружил этот избыток тепла.

Исследователи отметили, что орбитальные и наземные телескопы ограничены в том, какое полушарие Урана они могут наблюдать. По их словам, может понадобиться миссия по исследованию планеты.

Какая продолжительность дня на Уране

Ранее ученые выяснили, какая на самом деле продолжительность дня на Уране. По их словам, день на планете примерно на полминуты длиннее, чем считалось ранее.

Ученые заявили, что день на Уране длится 17 часов, 14 минут и 52 секунды. Это на 28 секунд дольше, чем оценил космический аппарат NASA "Вояджер-2".

Вас также могут заинтересовать новости: