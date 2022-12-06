Алексей Арестович утверждает, что Крымский мост ожидает судьба Антоновского.

Советник ОПУ Алексей Арестович прокомментировал вчерашний визит Владимира Путина на Крымский мост.

"Снабжение войск идет преимущественно железнодорожным способом, все автомобильное снабжение - это пока капля в море, надо снабжать весь Крым: население там почти 3 миллиона. В общем такая история, сильно попахивает херсонской, а будет попахивать еще больше со временем. Можно исходить из того, что повреждения были такими, что все-таки это дольше займет у них восстановление". - сказал Арестович.

Он утверждает, что Крымский мост ожидает судьба Антоновского, что в Херсоне.

"Снабжение южной группировочки повисло на соплях. После этого я думаю, что преждевременный вывод из Херсона под нашими ударами не в последнюю очередь благодаря проблемам железнодорожного и автомобильного полотна на Крымском мосту. Антоновский мост сколько стоял, и все равно свою задачу выполнил: честно обрушился и перервал снабжение российских войск. И с Крымским примерно будет то же самое", - добавил Арестович.

Визит Путина на Крымский мост

Российский диктатор Владимир Путин посетил Крымский мост, который восстановили после недавнего взрыва.

Глава страны-оккупанта за рулем "мерседеса" выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, отвечавшего за восстановление Крымского моста, где в октябре произошел взрыв. Тогда были повреждены два автомобильных пролета, по официальным данным, погибли четыре человека.