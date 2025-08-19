В прошлый раз в феврале Зеленского упрекнули, что он "недостаточно благодарен" США за оказанную помощь.

Во время последнего визита в Белый дом в понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа и его страну более десятка раз, пишет The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что во время последнего визита Зеленского в Белый дом в феврале текущего года между ним, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла публичная перепалка перед журналистами в Овальном кабинете.

Тогда президента Украины обвинили, что он "недостаточно благодарен" США за помощь Украине. Вэнс также спросил у Зеленского, хоть раз он поблагодарил за всю встречу.

Детали визита Зеленского в США

Ранее УНИАН сообщал, что Белый дом попросил украинских чиновников уточнить, придет ли президент Украины Владимир Зеленский на встречу с президентом США Дональдом Трампом в костюме. Украинские чиновники ответили, что классического наряда ждать не стоит. Зеленский пришел в Белый дом в черном пиджаке, в котором он присутствовал на саммите НАТО в Нидерландах. Отмечается, что в феврале 2025 года наряд Зеленского стал проблемой, обернувшейся дипломатическим скандалом, поскольку Трампу тогда не понравился его военный стиль одежды. Некоторые американские чиновники тогда даже предполагали, что именно вопрос костюма частично повлиял на провальный результат той встречи.

Также мы писали, что Зеленский провел брифинг после встречи с Трампом и европейскими лидерами. Президент Украины сообщил, что готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. Он добавил, что хочет с ним встретиться без каких-либо условий и только с Путиным готов обсуждать вопрос территорий. Также украинский лидер подтвердил, что предложил США сделку, которая предусматривает покупку оружия на сумму в 90 млрд долларов.

