Кембриджский словарь объяснил новые слова: 'skibidi', 'tradwife' и 'delulu'

Ученые решили обогатить английский язык сленговыми выражениями, которые стали популярными в сети.

В этом году Кембриджский онлайн-словарь английского языка дополнят тысячи слов, среди которых популярный сленг из социальных сетей. Например, слова "Skibidi", "tradwife" и "delulu", пишет The Independent.

Всего в словарь добавят более 6000 терминов, отражающих современную жизнь. Среди них "mouse jiggler" (мышиная дрожь) с точки зрения удаленной работы и "forever chemical" (химическое вещество навсегда), что подчеркивает беспокойство по поводу изменения климата.

Сленговый термин "Skibidi" также попал в словарь. Его определили, как слово, которое "может иметь различные значения, такие как "крутой" или "плохой", или может использоваться без всякого реального значения как шутка". Примером его использования является фраза: "What the skibidi are you doing?" (смысл переводится, как "Что ты делаешь?").

Также в словарь впишут слово "tradwife" - это сокращение от "традиционная жена". Оно означает замужнюю женщину, которая проводит много времени дома, готовит, убирает и воспитывает детей. При этом регулярно публикует сообщения в социальных сетях. Популярность слова выросла благодаря цифровому миру, считают лингвисты.

Кроме новых фраз, было добавлено несколько сокращенных версий существующих терминов. В частности "delulu" - это игра слов на основе слова "delusional" (бред), с подобным определением: "верить в вещи, которые не являются реальными или правдивыми, обычно потому, что ты так решил".

Менеджер лексической программы Колин Макинтош сказал изданию, что Кембриджский словарь добавляет только те слова, которые, по их мнению, выдержат испытание временем.

Что известно о Кембриджском словаре

Крупнейший онлайн-словарь английского языка использует Кембриджский корпус английского языка, базу данных, содержащую более двух миллиардов слов письменного и разговорного английского языка. Они ведут наблюдения за использованием новых слов разными людьми. Отслеживают частоту использования и контекст.

Какие термины завоевывали титул "слово года" в последнее время

Напомним, что в 2024-м Оксфордский словарь назвал словом года "brain rot" (гниение мозга). Оно объясняет явление чрезмерного скроллинга сецсетей и потребления некачественного контента, который становится популярным.

В 2023 году по версии Кембриджского словаря главным словом стало "галлюцинация" в контексте ИИ. Оно объясняло ложную информацию, которую генерирует ИИ.

В 2022 году слово Kyiv (Киев) попало в топ-10 по версии словаря Collins, поскольку отображало символом сопротивления российской агрессии. А словом года по версии этого словаря была permacrisis ("пермакриза").

Составители американского словаря Merriam Webster назвали свое главное слово. В 2022 году этим словом было "газлайтинг", то есть психологическое манипулирование человеком.

