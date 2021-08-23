Они отмечают, что попытки России узаконить временную оккупацию и незаконный захват Крыма неприемлемы.

Учредители "Крымской платформы", которые представляют более 40 стран и международных организаций, настроены поддерживать давление на Российскую Федерацию с целью прекращения временной оккупации полуострова.

Об этом говорится в совместной декларации участников международной "Крымской платформы", которая имеется в распоряжении УНИАН.

В частности, участники приветствуют необходимые совместные дипломатические усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Так, они "подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и что попытки России легитимизировать временную оккупацию и неправомерный захват являются неприемлемыми".

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Учредители "Крымской платформы" "подтверждают свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией".

Также они приветствуют создание Украиной Национального офиса "Крымской платформы".

Кроме того, участники приветствуют создание Международной экспертной сети "Крымской платформы" с учетом поддержки ее деятельности и предлагают международным и национальным неправительственным организациям, аналитическим центрам и экспертному сообществу присоединяться к деятельности этой сети.

В декларации указывается, что учредители "Крымской платформы" ожидают возвращения Украине временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления их автономного статуса, как это предусмотрено Конституцией Украины, и заявляют о своей поддержке жителей этой территории в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшения социально-экономического положения на полуострове.

Они призывают Российскую Федерацию приобщаться к конструктивному участию в деятельности международной "Крымской платформы", направленной на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Также участники саммита решили "рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы и в соответствии с процедурами, когда это необходимо, и если действия России этого потребуют".

Кроме того, учредители "Крымской платформы" решили противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, которые постоянно меняются, вызванными продолжающейся милитаризацией Крыма, и поддерживать общие усилия по усилению устойчивости к этим угрозам в контексте роста угроз для безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

В декларации участники призывают Российскую Федерацию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права и других применимых норм международного права.

Учредители "Крымской платформы" приняли решение требовать, от России немедленно прекратить все нарушения прав человека и злоупотреблений в отношении жителей Крыма и обеспечить полный и беспрепятственный доступ до полуострова для устоявшихся региональных и международных механизмов по соблюдению прав человека, в частности Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, которые охватывают всю территорию Украины, в том числе в Крыму, а также правозащитных неправительственных организаций.

Кроме того, было решено объединить усилия, направленные на защиту прав и свобод гражданского населения, которое живет в оккупированном Крыму, и добиться немедленного и безоговорочного освобождения граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных Россией по политическим мотивам и ее государственными агентами как на территории оккупированного Крыма, так и на территории России.

Читайте такжеЗеленский рассказал, как собирается заставить Россию сесть за стол переговоровУчастники саммита также решили призвать РФ обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этнических и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность в полной мере пользоваться своими правами человека и предоставить возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия, которые сегодня находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации.

Участники саммита решили использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией, рассматривать применение других механизмов там, где это целесообразно, а также консультироваться, обмениваться и координировать свои усилия в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях, где обсуждается тема Крыма.

Они договорились рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов, которые способствовали бы дальнейшему развитию регионов Украины, которые граничат с временно оккупированным Крымским полуостровом.

Также решено создать сеть постоянной и быстрой коммуникации между представителями министерств иностранных дел государств-участниц Платформы (создать контактные подразделения по вопросам Крыма), признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей.

Автор: Виталий Саенко