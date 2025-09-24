Украине не хватает помощи от стран Запада, но даже в таких условиях она может держать фронт и контратаковать.

На изменение риторики президента США Дональда Трампа повлияли возможности Украины производить собственное вооружение, благодаря которому удается наносить удары по целям в тылу РФ.

Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире Радио NV. "Риторика Трампа существенно изменилась даже по сравнению с несколькими месяцами назад. Действительно, у Украины есть возможности производить [собственное вооружение - УНИАН]. Я больше чем уверен, что ему показали украинские дроны, и успехи ударов по нефтеперерабатывающим заводам, и статистику по уничтожению [объектов на территории РФ], и дефицит, и рост цен на бензин в Российской Федерации - что это имеет абсолютно реальное влияние на экономику России", - сказал Нарожный.

Также он выразил убеждение, что Трампу рассказали и о производстве украинских ракет, которыми наносятся абсолютно реальные удары. "И что это производство Россия никак остановить не может, даже при наличии тех же "Искандеров"", - добавил Нарожный.

"И самое главное, что у нас уже три с половиной года продолжается война, украинская армия не просто держится, а контратакует и на некоторых участках фронта отбивает территорию в текущих условиях, когда мы говорим, что помощи НАТО нам сейчас не хватает - что надо больше, надо и больше снарядов, и авиации, и всего остального. Даже в этих условиях мы можем держать фронт и контратаковать", - отметил Нарожный.

Трамп и война в Украине

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2025 года в Белом доме произошел спор между Зеленским и Трампом. Тогда президент США заявлял, что у Украины нет козырей в войне.

22 сентября Трамп впервые заявил, что Украина, при поддержке Европейского Союза, находится в таком положении, чтобы сражаться и отвоевать всю свою территорию в первоначальных границах.

