Школьников и студентов будут готовить к нацсопротивлению: Зеленский подписал закон

Будут создаваться специальные центры подготовки.

Украинские школьники и студенты, независимо от пола, теперь будут изучать дисциплину "Основы национального сопротивления", в том числе будут учиться стрелять из огнестрельного оружия.

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины в Telegram.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об отдельных вопросах подготовки граждан к национальному сопротивлению.

В частности, документ вводит новую модель подготовки, которая интегрируется в образовательный процесс на всех уровнях – от среднего до высшего образования.

Изменения предусматривают внедрение дисциплины "Основы национального сопротивления", создание специальных центров подготовки и регламентируют использование огнестрельного оружия для выполнения практических упражнений.

Основы национального сопротивления – что известно

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон №13347 был одобрен в парламенте 25 марта 2026 года. Украинские студенты и школьники будут получать навыки защиты страны под руководством профессиональных инструкторов. Огневые упражнения будут отрабатываться на полигонах Вооруженных сил Украины, сертифицированных стрельбищах и на современных интерактивных тренажерах.

Лица, чье вероисповедание не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить "вооруженные" модули курса другими составляющими подготовки. Лица с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, освобождаются от практических занятий.

