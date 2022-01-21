Представители Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Польши оспорят полномочия российской делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы. Для обжалования есть "существенные основания".
Об этом член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко рассказал в комментарии Deutsche Welle.
По словам Гончаренко, полномочия делегации Госдумы РФ обжалуют во время открытия зимней сессии ассамблеи, которая стартует в Страсбурге в понедельник, 24 января.
Согласно процедуре ПАСЕ, основанием для обжалования полномочий одной из делегаций является нарушение статьи 3 устава Совета Европы, в которой указано, что каждое государство-член ПАСЕ "обязательно должно признавать принцип верховенства права" и гарантировать основные права человека всем лицам, "находящимся под его юрисдикцией".
Для принятия решения необходимо, чтобы инициативу поддержали минимум 30 депутатов из пяти делегаций.
"Я уверен, что мы соберем это количество и что обжаловать полномочия делегации РФ нам удастся", - заявил Гончаренко.
Читайте такжеВстреча Лаврова и Блинкена в Женеве: о чем говорилиВ случае, если предложение поддержат, то этим займется соответствующий комитет ПАСЕ, который подготовит доклад и резолюцию с рекомендациями ассамблеи ратифицировать или не ратифицировать полномочия делегации РФ. При этом сам доклад вынесут на всеобщее голосование.
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