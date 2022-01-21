Основанием для обжалования полномочий является нарушение статьи 3 устава Совета Европы.

Представители Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Польши оспорят полномочия российской делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы. Для обжалования есть "существенные основания".

Об этом член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко рассказал в комментарии Deutsche Welle.

По словам Гончаренко, полномочия делегации Госдумы РФ обжалуют во время открытия зимней сессии ассамблеи, которая стартует в Страсбурге в понедельник, 24 января.

Согласно процедуре ПАСЕ, основанием для обжалования полномочий одной из делегаций является нарушение статьи 3 устава Совета Европы, в которой указано, что каждое государство-член ПАСЕ "обязательно должно признавать принцип верховенства права" и гарантировать основные права человека всем лицам, "находящимся под его юрисдикцией".

Для принятия решения необходимо, чтобы инициативу поддержали минимум 30 депутатов из пяти делегаций.

"Я уверен, что мы соберем это количество и что обжаловать полномочия делегации РФ нам удастся", - заявил Гончаренко.

Читайте такжеВстреча Лаврова и Блинкена в Женеве: о чем говорилиВ случае, если предложение поддержат, то этим займется соответствующий комитет ПАСЕ, который подготовит доклад и резолюцию с рекомендациями ассамблеи ратифицировать или не ратифицировать полномочия делегации РФ. При этом сам доклад вынесут на всеобщее голосование.

Скандал с РФ из-за вакцинации

Всемирная организация здравоохранения отложила одобрение "Спутника V", заявив о несоответствии техники производства вакцины.

На осенней сессии ПАСЕ привитым от коронавируса вакциной "Спутник V" делегатам России запретили покидать отель, кроме как для поездки на заседание ПАСЕ.

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