Парламентариям запретили покидать отель, кроме как для поездки на заседание ПАСЕ.

Привитым от коронавируса вакциной "Спутник V" делегатам России на Парламентской ассамблее Совета Европы, сессия которой открывается 27 сентября, запретили покидать отель, кроме как для поездки на заседание ПАСЕ.

Об этом пропагандистским СМИ РФ рассказал член делегации, сенатор Владимир Круглый.

"Нашей делегации пришло предписание ... вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи", — сказал Круглый.

Соответствующее распоряжение поступило, поскольку Россия находится в "красной" эпидемиологической зоне Евросоюза, а вакцина "Спутник V" в ЕС не признается.

Читайте такжеПАСЕ осудила Россию за преследование крымских татар и нарушения прав человека в КрымуВ то же время, в отношении членов делегаций других стран, в том числе Турции, которая тоже находится в "красной" зоне, но представителей которой привили препаратом Pfizer, ограничения не коснулись.

В марте 2021 года разработчики "Спутника V" подали в Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) заявку на одобрение вакцины в ЕС, но результатов проверки пока что не поступало.

Однако как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения отложила одобрение "Спутника V", заявив о несоответствии техники производства вакцины.

Автор: Станислав Кожемякин