Остальные будут участвовать онлайн. Такие ограничения количества участников связаны с карантинными нормами проведения мероприятий.

Украину на сессии ПАСЕ, которая состоится 24-28 января, непосредственно будут представлять только пятеро делегатов, остальные будут участвовать онлайн.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Офлайн в Страсбурге на заседаниях смогут присутствовать: Мария Мезенцева, Евгения Кравчук, Сергей Соболев, я (Алексей Гончаренко) как докладчик и еще один член секретариата", - отметил он.

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По словам Гончаренко, такие ограничения количества участников связаны с карантинными нормами проведения мероприятий.

Украинская делегация:

В состав постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы входят 27 народных депутатов из разных фракций, возглавляет ее Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа").

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