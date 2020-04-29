Саакашвили может стать советником Зеленского, в ОП не будут настаивать на его назначении в Кабмин – СМИ

По состоянию на 29 апреля в "Слуге народа" не смогли набрать необходимые 226 голосов для назначения Саакашвили в правительство.

Во фракции «Слуга народа» отрицают назначение бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам в Кабинете министров. Ему предложили новую должность.

Читайте такжеПрезидент Грузии сделала заявленіе по назначению Саакашвили в украинский КабминОб этом сообщает НВ со ссылкой на источники.

Отмечается, что Саакашвили может войти в Национальный совет реформ. Как известно, Нацсовет является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования реформ и их реализации.

Отдельно сообщается, что по состоянию на среду, 29 апреля, в «Слуге народа» не смогли набрать необходимые 226 голосов для назначения Саакашвили в Кабмин ни в своей фракции, ни в других политических силах парламента. При этом в Офисе президента (ОП) решили не давить на «слуг народа».

«У нас даже завтра (30 апреля) не планируется заседание фракции. Соответственно не будет встречи и с Зеленским. А без него во фракции не соберется голосов под назначения Миши», – рассказал источник.

Вместе с тем, по данным источников УНИАН, Саакашвили могут назначить советником президента.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ. 24 апреля Саакашвили по этому поводу встретился с депутатами партии «Слуга народа».

По данным СМИ, во фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать 140-170 голосов за назначение Саакашвили. После этого Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.