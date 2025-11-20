Секретарь СНБО находился в запланированной официальной командировке за границей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров вернулся в Украину. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

В издании напомнили, что несколько дней назад секретарь Умеров сообщил, что поехал в Стамбул якобы для обсуждения возобновления обменного процесса.

После этого в медиапространстве распространилась информация, что он якобы не собирается возвращаться из-за заявления НАБУ о том, что подозреваемый в масштабном коррупционном деле Тимур Миндич имел на него влияние.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в сети распространилась информация о том, что Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эти сообщения опровергли в Центре противодействия дезинформации. Там отметили, что секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке.

Также источники во власти рассказали СМИ, что Умеров вернется в Украину из заграничной командировки ориентировочно 20 ноября.

Стоит отметить, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также в незаконном влиянии Умерова, когда он был министром обороны.

По данным следствия, в течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко, а также в "оборонке" - через влияние на Умерова.

