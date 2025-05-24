Россияне пытаются заходить малыми штурмовыми группами на территорию региона, отметили в ОВА.

Информация о том, что российские войска оккупировали село Юнаковка в Сумской области не соответствует действительности. Такое заявление сделал начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

По его словам, россияне продолжают вести войну не только на поле боя, но и распространяя ложные сообщения о Сумской области через пропагандистские ресурсы.

Вместе с тем, как отметил Григоров, россияне продолжают сбрасывать на Юнаковскую громаду управляемые авиабомбы, а также атакуют дронами.

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Чиновник добавил, что россияне пытаются заходить малыми штурмовыми группами на территорию Сумской области по направлениям Хотинской и Юнаковской громад

"Но украинские защитники уничтожают эти силы и не позволяют врагу продвинуться вглубь области. Украинские воины крепко держат позиции", - заверил Григоров.

"Буферная зона" в Сумской области: какие планы России

Накануне, российские СМИ и пропагандисты объявили, что армия РФ вошла в Юнаковку Сумской области.

До этого президент России Владимир Путин поручил создать "буферную зону" вдоль границы Украины.

Позже стало известно, что в первоочередных планах РФ - "буферная зона" глубиной в 15-20 километров в Сумской и Харьковской областях.

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