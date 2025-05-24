Министр обороны Германии отметил, что украинцы очень ценят помощь его страны.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему не хочет мира. Он призвал увеличить количество резервистов и быть готовыми к нападению Москвы на НАТО в 2030-х годах. Такие заявления глава Минобороны ФРГ сделал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы понимаем уровень угрозы со стороны России - начало 2030-х годов. Это не значит, что она обязательно это сделает. Но к тому времени казармы, инструктора и вооружение уже должны быть готовы", - сказал Писториус в разговоре с журналистами.

Министр обороны Германии отметил, что украинцы очень ценят помощь его страны. Он подчеркнул, что системы вроде IRIS-T ежедневно спасают жизни.

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"Я всегда был сторонником того, чтобы Россия не знала заранее, что мы поставим Украине завтра или послезавтра. Путин прекрасно понимает масштаб наших действий и то, что мы не сдаемся. У новой коалиции есть четкая установка - не останавливаться. Но мы не будем раскрывать конкретные цифры до начала бюджетных обсуждений в Бундестаге - это было бы несерьезно", - добавил Писториус.

Помимо этого министр обороны Германии высказался об отправке немецких войск в Украину после возможного перемирия:

"Напоминаю: согласно Основному закону, для таких миссий Бундесверу потребуется одобрение Бундестага. И оно возможно только в рамках коллективного мандата - то есть через ЕС, НАТО или ООН. Но таких инициатив пока нет".

Как легко остановить военную машину Путина - мнение эксперта

Ранее аналитик Хамиш де Бреттон-Гордон в своей колонке для The Telegraph рассказал, что президент США Дональд Трамп может остановить военную машину российского диктатора Владимира Путина. По его словам, для этого цены на нефть марки Urals должны упасть до 50 долларов за баррель.

По словам аналитика, серьезные санкции против России и тех, кто покупает ее нефть, находятся во власти Трампа и дадут результаты.

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