Китайская Xiaomi зачастую является одной из первых среди сторонних брендов, кто выпускает новейшую версию ОС Android для своих устройств. Не станет исключением и обновление до Android 16, стабильный релиз которого Google запланировала на июнь 2025 года.
Журналисты GizmoChina опубликовали полный список устройств Xiaomi, Redmi и Poco (не считая будущих моделей), которые точно получат HyperOS 3 на базе Android 16. Ищите свой девайс ниже:
Устройства Xiaomi:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.
Устройства Redmi:
- Redmi Note 14 (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi 14R
- Redmi 14C
- Redmi 13 (LTE/5G)
- Redmi 13R
- Redmi 13C (LTE/5G)
- Redmi A4 5G
- Redmi A3 Pro.
Устройства Poco:
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Pro
- Poco M7
- Poco M7 Pro
- Poco M6 (LTE/5G)
- Poco M6 Plus
- Poco M6 Pro (LTE/5G)
- Poco C75
- Poco C71.
Как всегда, премиальные телефоны высокого класса, включая модели Xiaomi 15 и Xiaomi 14, обновятся первыми, прежде чем начнется развертывание для моделей среднего и более дешевого класса. Некоторые более старые модели, не включенные в перечень, могут получить HyperOS 3 на базе Android 15.
Совершенно точно обновление не придет на устройства Xiaomi, которые с начала 2025 года перешли в статус EOS (End of Support). Из самых свежих, например, это Redmi Note 11T Pro и Poco F4.
Как УНИАН уже писал, Xiaomi, опасаясь возможных санкций США, создает операционную систему HyperOS без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для устройств OnePlus, Oppo и Vivo.