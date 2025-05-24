Xiaomi готовит масштабное обновление до Android 16: посмотрите, получит ли его ваш девайс / фото GizmoChina

Китайская Xiaomi зачастую является одной из первых среди сторонних брендов, кто выпускает новейшую версию ОС Android для своих устройств. Не станет исключением и обновление до Android 16, стабильный релиз которого Google запланировала на июнь 2025 года. 

Журналисты GizmoChina опубликовали полный список устройств Xiaomi, Redmi и Poco (не считая будущих моделей), которые точно получат HyperOS 3 на базе Android 16. Ищите свой девайс ниже:

Устройства Xiaomi:

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. 

Устройства Redmi:

  • Redmi Note 14 (LTE/5G)
  • Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 (LTE/5G)
  • Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13R
  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K70
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Ultra
  • Redmi K70E
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi 14R
  • Redmi 14C
  • Redmi 13 (LTE/5G)
  • Redmi 13R
  • Redmi 13C (LTE/5G)
  • Redmi A4 5G
  • Redmi A3 Pro. 

Устройства Poco:

  • Poco F7
  • Poco F7 Pro
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F6
  • Poco F6 Pro
  • Poco X7
  • Poco X7 Pro
  • Poco X6
  • Poco X6 Pro
  • Poco M7
  • Poco M7 Pro
  • Poco M6 (LTE/5G)
  • Poco M6 Plus
  • Poco M6 Pro (LTE/5G)
  • Poco C75
  • Poco C71.

Как всегда, премиальные телефоны высокого класса, включая модели Xiaomi 15 и Xiaomi 14, обновятся первыми, прежде чем начнется развертывание для  моделей среднего и более дешевого класса. Некоторые более старые модели, не включенные в перечень, могут получить HyperOS 3 на базе Android 15.

Видео дня

Совершенно точно обновление не придет на устройства Xiaomi, которые с начала 2025 года перешли в статус EOS (End of Support). Из самых свежих, например, это Redmi Note 11T Pro и Poco F4.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi, опасаясь возможных санкций США, создает операционную систему HyperOS без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для устройств OnePlus, Oppo и Vivo.

Вас также могут заинтересовать новости: