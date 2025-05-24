На раннем этапе в виде бета-версии обновление уже доступно для Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro.

Китайская Xiaomi зачастую является одной из первых среди сторонних брендов, кто выпускает новейшую версию ОС Android для своих устройств. Не станет исключением и обновление до Android 16, стабильный релиз которого Google запланировала на июнь 2025 года.

Журналисты GizmoChina опубликовали полный список устройств Xiaomi, Redmi и Poco (не считая будущих моделей), которые точно получат HyperOS 3 на базе Android 16. Ищите свой девайс ниже:

Устройства Xiaomi:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Устройства Redmi:

Redmi Note 14 (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 13 (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 14R

Redmi 14C

Redmi 13 (LTE/5G)

Redmi 13R

Redmi 13C (LTE/5G)

Redmi A4 5G

Redmi A3 Pro.

Устройства Poco:

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco X7

Poco X7 Pro

Poco X6

Poco X6 Pro

Poco M7

Poco M7 Pro

Poco M6 (LTE/5G)

Poco M6 Plus

Poco M6 Pro (LTE/5G)

Poco C75

Poco C71.

Как всегда, премиальные телефоны высокого класса, включая модели Xiaomi 15 и Xiaomi 14, обновятся первыми, прежде чем начнется развертывание для моделей среднего и более дешевого класса. Некоторые более старые модели, не включенные в перечень, могут получить HyperOS 3 на базе Android 15.

Видео дня

Совершенно точно обновление не придет на устройства Xiaomi, которые с начала 2025 года перешли в статус EOS (End of Support). Из самых свежих, например, это Redmi Note 11T Pro и Poco F4.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi, опасаясь возможных санкций США, создает операционную систему HyperOS без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для устройств OnePlus, Oppo и Vivo.

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