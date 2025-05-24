В городе до сих пор остаются 1700 жителей, сообщил Беседин.

90% города Купянска на Харьковщине разрушены или повреждены. Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире канала Мы - Украина.

Ситуацию в городе он назвал критической, ведь "враг ежедневно уничтожает общество, бросая невероятное большое количество управляемых авиационных бомб, артиллерии, реактивных систем залпового огня".

"FPV-дроны на оптоволокне, которые они применяют по центральным частям населенных пунктов, несут угрозу обычным жителям, которые остаются в Купянске, и еще больше несут угрозу тем людям, которые обеспечивают жизнедеятельность нашей громады", - отметил чиновник.

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По его словам, 23 мая в результате российского обстрела два коммунальщика погибли.

"Они отдают свои жизни, как и ребята на передовой, чтобы Купянск жил и был непокоренным и несокрушимым. Но с каждым днем все труднее, и, к сожалению, на сегодня, 90% города уже разрушено или повреждено", - рассказал Беседин.

Несмотря на критическое количество обстрелов и разрушений, тем временем в Купянской громаде, говорит он, до сих пор остаются 2700 жителей.

"На сегодня 2700 гражданских остаются в громаде, непосредственно в Купянске - 1700, и каждый день они подвергают свою жизнь опасности. Понимаем, насколько трудно выехать и оставить свой дом, но жизнь и здоровье никто не компенсирует", - отметил он и призвал людей выехать в более безопасные места.

Ситуация на Харьковщине

Как сообщал ранее УНИАН, Россия стягивает войска к границе с Харьковом. По данным Sky News, Россия может готовиться к новому наступлению, однако масштаб и направление этих действий пока непонятны. По словам начальника штаба 13-й оперативной бригады Андрея Помагайбуса, враг пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хотя бы какие-то штурмовые действия, однако у него ничего не получается. Военный аналитик Майкл Кларк отметил, что подготовка происходит на фоне завершения российской операции в Курской области.

По мнению военного эксперта, основателя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, Харьковское направление будет одним из тех, где российские захватчики больше всего будут сосредотачивать внимание для наступления летом. Эксперт прогнозирует, что оно будет среди самых горячих, поскольку логистически россиянам оно удобно.

Недавно представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин рассказывал, что возле Липцов на Харьковщине противник пошел на штурм с использованием бронетехники, однако украинские защитники уничтожили ее, а затем перешли к ликвидации пехотных групп.

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