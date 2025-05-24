Страны НАТО боятся задерживать российские танкеры в собственных территориальных водах даже при наличии всех законных оснований.

Страны Запада избегают реальной борьбы с "теневым флотом" российских танкеров, предпочитая бесконечно обсуждать возможные санкции. На это указывают аналитики открытых данных и военные обозреватели.

Так OSINT-исследователь, действующий под псевдонимом Auonsson, обратил внимание на российский танкер "теневого флота" FALCON, который накануне зашел в Балтийское море. Судно не подняло флаг страны, не имеет страховки на случай аварии, экипаж отключил систему автоматической идентификации, чтобы скрыть свой маршрут и порт следования, а также имеет еще дюжину других нарушений.

Танкер беспрепятственно прошел через территориальные воды Дании и Германии. Учитывая такое количество нарушений, эти страны имели все законные основания задержать судно, пока оно находилось в их водах, но это не было сделано, отмечает исследователь.

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"Этот танкер является особенно выгодным вариантом [для задержания], поскольку у него нет флага, страховки и есть ряд нарушений, что дает более широкое юридическое пространство для действий, чем большинство других танкеров-теневиков", – пишет Auonsson.

Израильский военный обозреватель Игаль Левин, комментируя публикацию Auonsson, возмущается пассивностью европейцев, которые игнорируют реальную возможность навредить военной машине Путина.

"Ситуация выглядит нелепо: FALCON имеет столько нарушений, что фактически является "висящим фруктом", который можно сорвать в любой момент с особой легкостью. Тем не менее, вместо активизации действий по наказанию нарушителей, европейские страны продолжают обсуждать теоретические аспекты санкций против российского сырьевого комплекса", – подчеркнул он.

Проблема танкеров в Балтийском море

Как писал УНИАН, после серии инцидентов с обрывом подводных кабелей в Балтийском море страны НАТО начали время от времени задерживать российские танкеры "теневого флота", которые подозревают в целенаправленном обрыве этих кабелей.

При этом некоторые страны, например, Эстония, пошли дальше и начали задерживать российские танкеры за нарушение международных правил навигации. Однако такие случаи до сих пор остаются единичными.

Видимо, в качестве ответной меры на днях Россия впервые задержала танкер, который вышел из эстонского порта и следовал на запад.

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