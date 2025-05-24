Согласно отчету, российский диктатор стремится к победе в войне.

Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от своих главных целей, который он хочет достичь в войне против Украины. Об этом сказано в отчете "Оценка глобальных угроз - 2025", который был подготовлен Управлением военной разведки США для Конгресса США.

Отмечается, что несмотря на значительные потери и затяжную войну, Путин не собирается прекращать ее. Его стратегия остается неизменной.

По данным разведки США, российский диктатор стремится к победе в войне. Он до сих пор хочет добиться полного нейтралитета Украины, а также разделить ее.

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В отчете говорится о том, что без продуктивных переговоров и западной помощи, вероятнее всего, ситуация на поле боя будет постепенно меняться в пользу России. Тем не менее разведка США обратила внимание на то, что российские достижения на фронте замедляются.

Более того, по оценке американской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла не менее 10 000 наземных боевых машин, почти 250 самолетов и вертолетов, а также более 10 военно-морских судов. Потери Москвы в личном составе оцениваются в более чем 700 000 солдат.

Кроме того, разведка США обратила внимание на то, что Россия ввела более 10 000 северокорейских солдат вдоль Курского выступа для поддержки российских наступательных операций. Помимо этого Москва продолжает атаковать критически важную инфраструктуру Украины с помощью ударных беспилотников и дальнобойных ракет.

"Хотя Россия и подтверждает свою открытость к урегулированию путем переговоров, она остается непоколебимой в своих требованиях относительно постконфликтного нейтралитета Украины, контроля над численностью вооруженных сил Украины и дальнейшего разделения украинского государства. Россия, вероятно, продолжит свою стратегию", - говорится в отчете.

Писториус призвал НАТО готовиться к будущему нападению РФ

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему не хочет мира. Он добавил, что Москва может напасть на НАТО в начале 2030-х годов.

"Мы понимаем уровень угрозы со стороны России - начало 2030-х годов. Это не значит, что она обязательно это сделает. Но к тому времени казармы, инструктора и вооружение уже должны быть готовы", - сказал Писториус.

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